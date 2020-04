LMŠ na sporen način v nakupih respiratorjev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko vlada pošilja državnemu zboru poročilo o polnjenju praznih skladišč zaščitne opreme, ki jih je zapustila prejšnja vlada Marjana Šarca, so neuradno znani prvi podatki, ki kažejo, da so lahko očitki o "korupciji" precej tvegani. Obtoževanja o koruptivnih nabavah na račun obrambnega ministra Mateja Tonina in ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška iz LMŠ se lahko hitro obrnejo tudi v njihovo smer. Tudi posamezniki iz kroga Šarčeve LMŠ so namreč sodelovali pri izbiri in dobavi medicinske opreme.

Med podjetji, ki so dobila stoodstotno predplačilo, šlo je za 1,2 milijona težek nakup respiratorjev, je po neuradnih informacijah tudi podjetje RAM2. Avans jim je bil dodeljen teden po menjavi oblasti. Ob nastanku nove vlade je novi premier Janez Janša (SDS) pozval znane državljane in podjetnika, naj pomagajo, da bi država pridobila respiratorje in drugo zaščitno opremo, ki je v skladiščih ni bilo.

V nabavo respiratorjev so se vključevali tudi ljudje povezni z dobavitelji

V odločanju o primernosti podjetja RAM 2 in drugih za nabave opreme je na ministrstvu za zdravje sodeloval Rihard Knafelj, ki je v preteklosti v medijih veljal za enega ključnih sodelavcev LMŠ Marjana Šarca za področje zdravstva. Po zadnjih volitvah so ga mediji omenjali celo kot možnega ministra za zdravje. A minister ni postal.

Vloga Knaflja, ki je blizu Šarca, ne bi bila nič posebnega, če ne bi v preteklosti sodeloval tudi na strokovnih prireditvah, ki pa jih je podjetje RAM 2 soorganiziralo in s tem sofinanciralo, kar pa sodelovanje v odločanju o primernosti tega podjetja postavlja v čudno luč. V preteklosti so sofinancirali njegovo strokovno izpopolnjevanje in delo.

Po mandatu Šarčeve vlade so bila skladišča za blagovne rezerve brez medicinske opreme. Foto: STA

To bi lahko kdo v slogu opozicije ali dela medijev razglasil za primer korupcije. Praksa, ko ti najprej neko podjetje omogoči in financira strokovno dejavnost, pozneje pa sodeluješ pri odločanju o poslu tega podjetja, je namreč zelo blizu definiciji koruptivnega ravnanja. Še posebej, ker gre za posameznika, ki tudi politično ni brez vloge.

Bolj široko gledano pa je primerov pomoči podjetij zdravnikom v Sloveniji veliko, saj je dejstvo, da podjetja pogosto sofinancirajo strokovne posvete in potovanja zdravnikov in to preprosto zato, ker javno zdravstvo nima dovolj denarja.

Povezave med Knafljem, ki slovi tudi kot zbiratelj parfumov, in podjetjem RAM 2, niti niso skrivnost, razvidne so denimo iz tega vabila za dogodek leta 2017:

Knafelj je specialist internističnih znanosti, zaposlen v UKC, sodeluje tudi v medbolnišničnih helikopterskih prevozih, je pedagog, ki skrbi za širjenje znanja.

Celovito poročilo o nakupih opreme vlada še potrjuje, kdaj ga bo dobil državni zbor, še ni znano.