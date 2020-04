Zapornica, ki je rodila na respiratorju, umrla zaradi koronavirusa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški mediji poročajo, da je 30-letna zapornica Andrea Circle Bear mesec dni po tem, ko so jo hospitalizirali zaradi novega koronavirusa in je medtem na respiratorju rodila, umrla za posledicami novega koronavirusa.

Zaporno kazen je sicer prestajala zaradi z drogami povezanih zločinov.

Že 29. zapornica, ki je umrla v istem zaporu

Gre že za 29. zapornico zapora Bureau of Prisons v Washingtonu, ki je umrla zaradi bolezni covid-19, več kot 1.700 zapornic pa je bilo do zdaj pozitivnih na novi virus. Okrog 400 jih je okrevalo.

Andreo so v bolnišnico odpeljali, ko je začela kazati očitne znake okužbe z novim koronavirusom, še isti dan so jo dali na respirator, na katerem je naslednji dan s pomočjo carskega reza rodila. Da je pozitivna na koronavirus, je test pokazal šele čez nekaj dni. Kakšno je trenutno stanje njenega otroka, ni znano.

Ob tem se je pojavilo vprašanje, ali je obravnava zapornic, ki ne prestajajo kazni zaradi hujših zločinov, primerna, je izpostavil Andrein odvetnik William Barr. Predlagal je hišni pripor in izpustitev nenevarnih zapornic, Bureau of Prisons pa medtem daje prednost izpustitvi zapornic, ki so že odslužile polovico kazni, medtem ko je pokojna 30-letnica svojo začela prestajati komaj v januarju.

