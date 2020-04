Čas po koronavirusu: iz Nemčije napoved velike spremembe

Nemški minister za delo Hubertus Heil namerava predlagati zakon, ki bi veljavnim pravicam delavcev dodal pravico dela od doma. To pomeni, da bi lahko zaposleni v nemških podjetjih, ki jim narava dela to omogoča, delo od doma v polnem obsegu nadaljevali tudi po sprostitvi ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. Združenje nemških delodajalcev je do Heilovega predloga kritično.

V Nemčiji v času veljavnosti ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa od doma trenutno dela osem milijonov ljudi oziroma približno četrtina vseh zaposlenih v Nemčiji.

Tako bi lahko ostalo tudi po sprostitvi ukrepov, je za časopis Bild am Sonntag v nedeljo napovedal nemški minister za delo Hubertus Heil. Jeseni namerava namreč vložiti predlog zakona, ki bi delodajalce v Nemčiji obvezal, da vsem zaposlenim omogočijo pravico dela od doma. Seveda zgolj v podjetjih, kjer narava dela to omogoča.

"Med pandemijo koronavirusa smo lahko videli, koliko je dejansko mogoče narediti od doma oziroma da delo od doma deluje," je za Bild am Sonntag dejal Heil.

Poudaril je, da želi s predlogom zakona delo od doma omogočiti več zaposlenim, a da to ne bo obvezujoče. Delavci bi namreč lahko še naprej prihajali na sedež podjetja ali pa od doma delali zgolj dan ali dva v tednu.

Nemški minister za delo se je za dopolnitev zakona o pravicah delavcev, da bi ta vključeval tudi pravico do dela od doma, sicer zavzel že decembra lani, torej pred pandemijo koronavirusa.

Zaposleni v številnih podjetjih, kjer delo od doma zaradi narave dela ni mogoče, so se morali v zadnjem času navaditi na novo realnost, predvsem na merjenje temperature ob prihodu na delovno mesto in uporabo zaščitnih mask. Foto: Reuters

Nemški delodajalci nad ministrovo napovedjo niso navdušeni

V BDA, največji nemški organizaciji združenj delodajalcev, so do predloga ministra za delo Heila kritični in zahtevajo moratorij na predloge zakona, ki bi v tem negotovem času pomenili večjo organizacijsko obremenitev za delodajalce, s tem pa neposredno vplivali na rast prihodkov v podjetjih, še piše Bild am Sonntag.

Kot pravijo, je čim večja mobilnost delovne sile sicer dobrodošla, a so prioritete trenutno drugje.

