Umrla ena oseba, okuženih še sedem, prva tudi v domu v Radovljici

Novi koronavirus je v Sloveniji zahteval še eno smrtno žrtev. Skupno je v Sloveniji žrtev virusa 82. Število potrjenih okužb se je povečalo za osem, eno okužbo so potrdili v sklopu raziskave razširjenosti bolezni covid-19. V soboto je bilo sicer opravljenih 794 testov. Kot je na družbenem omrežju Twitter sporočila Vlada Republike Slovenije, je bilo v soboto hospitaliziranih 80 ljudi, od tega jih je 23 na intenzivni negi. Iz slovenskih bolnišnic so v soboto skupno odpustili dva bolnika. Prvo okužbo so potrdili tudi v radovljiškem domu starostnikov.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 25. 4. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 794

- Št. pozitivnih: 7

- Št. hospitaliziranih: 80

- Št. oseb na intenzivni negi: 23

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 2

- Število umrlih: 1

Prvi primer odkrili tudi z raziskavo

Prvi primer okužbe so danes odkrili tudi v okviru vseslovenske raziskave razširjenosti bolezni covid-19. skupno so v sklopu raziskave do 25. 4. izvedli 840 testiranj, od tega v soboto 218.

V Nacionalni raziskavi o razširjenosti COVID-19 je bilo do 25. aprila izvedenih skupno 840 testiranj, samo včeraj pa 218 testiranj. Pri 1 osebi (skupno) je bila potrjena okužba.

Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec je pojasnil, da so primer odkrili v vzorcu, odvzetem v petek. Prve analize so pokazale, da je okužba pri preiskovancu v izzvenevanju.

Poudaril je tudi, da gre za prvi novo odkriti primer. Pred tem so namreč v okviru raziskave testirali tudi osebo, ki je za okužbo že vedela, saj je bila na testiranju v marcu že pozitivna.

Kot je na Twitterju sporočil vladni govorec Jelko Kacin, so epidemiologi takoj po seznanitvi pozitivnega začeli z anketiranjem njegovih stikov, da bi odkrili še morebitne druge okužene in uvedli potrebne ukrepe.

V okviru 🇸🇮 naconalne raziskave o razširjenosti epidemije, ki jo vodi Izr. prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med., predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo MF Univerze v Ljubljani so v petek na SV🇸🇮 odkrili prvega novega pozitivnega #COVID19. Epidemiologi NIJZ...

...so takoj po seznanitvi pozitivnega začeli z anketiranjem oseb, ki so bile v stiku z njim, da bi odkrili še morebitne druge okužene in uvedli tudi druge ukrepe. O ugotovitvah bo po končanem anketiranju javnost seznanil NIJZ, ki je primer že ključil v zadnje dnevno poročilo.

V soboto so porast okužb z novim koronavirusom zabeležili v treh občinah. Štiri nove primere so potrdili v Ljubljani, tri v Ljutomeru, en nov primer pa v Medvodah. Občin s potrjenimi primeri je še naprej 153, občin z dvema ali več potrjenimi okužbami pa je 110.

Iz bolnišnic so do danes odpustili skupno 65 oseb

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je hospitaliziranih 32 bolnikov z boleznijo covid-19, torej trije več kot v petek, ko jih je bilo 29. Od teh jih deset potrebuje intenzivno zdravljenje, so sporočili.

Število hospitaliziranih COVID pacientov je 32, to so trije več kot v petek (29). Na intenzivnem zdravljenju je 10 oseb, kar je ena več od petka.

V UKC Maribor je, kot so sporočili na Twitterju, hospitaliziranih 29 oseb, kar pomeni, da se v primerjavi s petkom tam zdravi ena oseba manj. Na intenzivnem oddelku je še naprej devet oseb, iz bolnišnice pa so v soboto odpustili eno osebo, skupno 65.

Do danes se je okužilo skupno 1.388 različnih oseb, med katerimi je 614 moških in 774 žensk.

Med zdravstvenimi delavci je okužba potrjena pri 286 osebah. V domovih starejših občanov (DSO) je okužba potrjena pri 426 osebah, od tega je 299 oskrbovancev, poroča NIJZ.

Prva okužba z novim koronavirusom tudi v radovljiškem domu starostnikov

V soboto so prvi primer okužbe potrdili tudi v radovljiškem domu starostnikov. Okužbo so odkrili pri stanovalki doma, ki je že na zdravljenju v bolnišnici na Golniku. Po potrditvi okužbe so testirali tudi sostanovalke okužene in vse zaposlene v domu. Vsi testi so negativni, so danes objavili na spletni strani Občine Radovljica.

Rezultati odvzetih brisov v Domu dr. Janka Benedika Radovljica bodo podlaga za odločitev zgornjegorenjske koordinacije za izvajanje zdravstvene dejavnosti v socialnovarstvenih domovih v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije koronavirusa glede nadaljnjih ukrepov v domu za preprečitev širjenja okužb.

V ljutomerskem domu skupno 120 okuženih

V ljutomerskem domu za starejše občane, ki je eno od največjih žarišč okužbe z novim koronavirusom, pa so v soboto vzeli 19 brisov, en stanovalec je bil pozitiven na novi koronavirus. Skupno je tam torej zbolelo 120 oseb, od tega 86 stanovalcev in 34 zaposlenih.

Do zdaj je ozdravelo 47 oseb, in sicer 30 stanovalcev ter 17 zaposlenih.

V soboto aktiviranih 1424 pripadnikov sil za zaščito in reševanje

Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V soboto je bilo na vseh ravneh angažiranih 1424 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, so zapisali v bilten Centra za obveščanje RS.