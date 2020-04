Slovenec v španski karanteni: Znanec je dobil kazen 1.500 evrov, ker je šel teč #intervju

Karantena v Španiji teče že od 14. marca in bo trajala do najmanj 9. maja.

Karantena v Španiji teče že od 14. marca in bo trajala do najmanj 9. maja. Foto: Getty Images

Slovenski oblikovalec Miro Mišljen že šest let živi v Barceloni, kamor se je preselil zaradi ljubezni do španskega načina življenja, tam pa je dobil tudi boljše priložnosti za delo. A zadnji tedni so zaradi stroge karantene tudi zanj težki in precej monotoni. Predvsem ga straši to, da je država v času pandemije sprejela "zelo nedemokratične in diktatorske" ukrepe.

V Španiji je za koronavirusno boleznijo umrlo že več kot 22 tisoč ljudi, do zdaj pa so potrdili 213 tisoč okužb. Španski premier Pedro Sanchez je pred dnevi dobil podporo parlamenta za tretje podaljšanje karantene v državi, ki bo trajala do najmanj 9. maja.

Strogi ukrepi, ki državljanom prepovedujejo zapuščanje doma razen za pot v službo, nakupe hrane ali zdravil, za obisk zdravnika ali kratek sprehod s psom, veljajo že od 14. marca, razrahljali pa bi jih lahko v drugi polovici maja.

Prva ublažitev ukrepov bo sicer prišla to nedeljo, ko bodo lahko domove zapustili tudi otroci, za katere od 14. marca velja prepoved zapuščanja doma. Od nedelje bodo otroci do 14. leta lahko v spremstvu enega od staršev šli ven enkrat dnevno za eno uro med 9. in 21. uro, lahko pa bodo šli največ kilometer od svojega doma, parki in igrišča pa bodo ostali zaprti, poroča STA.

V strogi španski karanetni, natančneje v Barceloni, je tudi slovenski modni oblikovalec Miro Mišljen, ki se je za selitev v katalonsko prestolnico odločil pred šestimi leti, ker sta mu blizu življenjski slog in način razmišljanja Špancev. "So bolj sproščeni in manj obremenjeni kot Slovenci," nam je pojasnil v članku iz junija 2018 – Slovenskega oblikovalca že tretjič opazila najbolj priznana revija.

Ko je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo in je začela Španija sprejemati vse strožje ukrepe, je sicer razmišljal, da bi se vrnil v Slovenijo, a se je odločil, da ostane v Barceloni, saj si je "tu ustvaril dom, dom pa je tam, kjer se dobro počutimo."

Mira in njegova dela v Barceloni podpira galerija Begemot Art & Fashion. Foto: Osebni arhiv

Kakšno je trenutno stanje v Španiji, kako doživljate vse skupaj?

Vse skupaj je že zelo monotono in dramatično, smo v strogi karanteni, kar pomeni, da lahko dom zapustimo izključno v primeru, da gremo v najbližjo trgovino ali lekarno, sicer sledijo visoke kazni.

Španija je ena izmed držav, v katerih velja stroga omejitev gibanja. Kako preživljate karanteno, kako so videti vaši dnevi?

Na srečo sem si doma uredil improviziran studio, kjer ustvarjam kreacije, na strehi zgradbe, kjer živim, pa slikam, tako da sem se posvetil delu, ker sem kot oseba zelo melanholičen in če nisem zatopljen v delo ali šport, hitro lahko zapadem v depresijo.

Kaj vam je v tej karanteni najtežje in kaj najlažje?

Najtežje mi je, ker se ne počutim svobodnega, da bi lahko šel teč ali se sprehajat ob morju. Najlažje pa to, da imam to možnost, da lahko nemoteno ustvarjam.

Kako gledate na ukrepe španske vlade, kako ljudje na splošno sprejemajo njihove odločitve?

Zame so ukrepi zelo nedemokratični ter zelo diktatorski. Znanec je dobil kazen 1.500 evrov, ker je šel teč. To se mi zdi na primer čisto nedopustno, a se dogaja.

Ljudje so me zelo presenetili, ker so vse to sprejeli brez kakršnegakoli protesta ali množičnega nasprotovanja zakonu, saj Španci sicer veljajo za velike borce za svoje pravice.

V primeru kršenja karantene sledijo stroge kazni. Foto: Getty Images

Kaj vas najbolj jezi?

Meni osebno se zdi celoten položaj zelo zrežiran, moram priznati. Da, bolezen obstaja, ampak mislim, da ni tako zelo "huda", kot nam jo predstavljajo, in vse to v imenu množičnega čipiranja ljudi.

Osebno sem za zdrav način življenja – šport, meditacija, veganska prehrana (saj se mi zdi nezaslišano izkoriščanje živali za našo naslado), bogata s sadjem in zelenjavo – ter za izgradnjo dobrega imunskega sistema.

Veliko več bi se lahko govorilo o preventivi ter kako graditi zdrav organizem, a se mi zdi, da to nekaterim vladarjem ni v interesu, saj živimo v svetu, kjer je dobiček pred zdravjem človeka.

Kako bi dogajanje v Sloveniji in naše ukrepe primerjali z dogajanjem v Španiji in tamkajšnjimi prepovedmi?

Se mi zdi, da je v Sloveniji vlada bolj zavzeta, da ugodi državljanom, in so ukrepi precej bolj sprejemljivi.

Kako v tem trenutku v Barceloni poteka obisk trgovine, lekarne itd.?

Kot po navadi, le da je obvezno imeti rokavice ter masko in da so velike vrste pred trgovino.

Sicer zadrževanje zunaj ni dovoljeno, ven greste lahko samo še v primeru, če morate psa peljati na sprehod?

Da, samo to. In še to čim bližje svojemu domu.

Kakšno je vzdušje med ljudmi? Jih je strah, so panični ali zaupajo vladi?

Večina ljudi tu je kar panična in so se zaprli v svoje domove, še preden je bilo to uradno objavljeno.

Kakšne so razmere v zdravstvu, bolnišnicah?

Kolikor zasledim v medijih, so bolnišnice zelo natrpane, a se stanje z dneva v dan izboljšuje, vendar tega nisem videl na lastne oči, razen v medijih.

Dom lahko zapustijo le odrasli za pot v službo, nakupe hrane ali zdravil, za obisk zdravnika ali kratek sprehod s psom. Hkrati lahko dom zapusti le en odrasel član gospodinjstva. Foto: Getty Images

Kako se v tem trenutku počutite kot Slovenec v Španiji, se je za vas kaj spremenilo?

Počutim se kot Slovenec, ki je tu doma, saj sem si tu ustvaril dom, dom pa je tam, kjer se dobro počutimo.

Ste kaj razmišljali, da bi se vrnil v Slovenijo?

Sem, a sem se odločil, da ostanem tu.

Kaj ta kriza pomeni za vaše delo? Se je vse skupaj ustavilo ali lahko nemoteno nadaljujete in drugače ustvarjate?

Delo se ni ustavilo, veliko ustvarjam in delam, saj sem znan kot "garače" (smeh, op. p.). Galerija Begemot Art & Fashion, ki me zastopa, je zelo dejavna na spletu, tako da se je vse preselilo tja, kar sicer meni ni niti malo v veselje. A ko se vse to konča, si ponovno želim delovati osebno/fizično in se sestajati s svojimi strankami.

