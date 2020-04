Tudi Slovenec v Singapurju je presenečen: Doživljamo že tretji val okužb #intervju

"Držim pesti, da čim prej pridemo iz tega stanja. Šele zdaj vidimo, kaj pomeni svoboda gibanja, ki se nam je vse do zdaj zdela samoumevna. Danes nihče več ne sanja o novi torbici ali počitnicah na Baliju, vsi sanjamo samo o svobodi gibanja," iz karantene v Singapurju, kjer dela in živi, sporoča Jeseničan Ahmed Pašić. Kaj je razlog, da država, ki je veljala za zgled učinkovitega spopadanja s pandemije, doživlja že tretji val okužb?

Jeseničan Ahmed Pašić, doktor socialne antropologije in pobudnik ustanovitve dobrodelne iniciative Ejga – za lepše Jesenice, z družino živi in dela v Singapurju. Foto: osebni arhiv Še pred slabim mesecem smo Singapur izpostavljali kot eno izmed držav, ki se najbolj učinkovito spopadajo s pandemijo novega koronavirusa, zdaj pa podatki kažejo, da je državo zajel nov val okužb. Kaj ga je spodbudilo?

Vsi smo precej presenečeni nad razvojem dogodkov. V Singapurju namreč doživljamo že tretji val okužb z novim koronavirusom.

Prvi primeri so se pojavili že konec januarja in na začetku so bile okužbe zelo dobro pod nadzorom. Takrat so na letališču dokaj hitro vzpostavili kontrolno točko, kjer so potnikom merili temperaturo, pri vsakem, ki je kazal simptome okužbe, pa so opravili še test. Vse, ki so bili okuženi z novim virusom, so takoj poslali v izolacijo.

Tudi v naši službi so se zelo hitro odzvali. Svetovali so nam, da delamo v izmenah. To pomeni, da je prvi dan polovica podjetja delala v službi, druga polovica pa od doma, naslednji dan pa smo se zamenjali.

Tako je vse lepo teklo nekje do sredine marca, ko je "počilo" v Italiji in Španiji. Takrat se je pri nas zgodil drugi val okužb, razlog zanj pa so bili Singapurci, ki so se vračali iz tujine, torej turisti, poslovneži, študenti. Takrat je število okužb skokovito poskočilo – s petih primerov dnevno na od 50 do 70 novih primerov dnevno.

Takrat so se v državi ukrepi poostrili. Oblasti so predlagale nošenje mask v javnosti, pogosto razkuževanje rok in zadrževanje doma.

No, pred slabima dvema tednoma pa se je začel še tretji val okužb, ki so jih zaznali v bivalnih centrih, kjer so nameščeni gradbeni delavci iz Indije, Pakistana, Bangladeša .... Gre torej za manjša območja, kjer pa živi ogromno ljudi, tudi po 2.000 delavcev skupaj.

Tretji val okužb z novim koronavirusom so zaznali v bivalnih centrih, kjer so nameščeni gradbeni delavci iz Indije, Pakistana, Bangladeša, ... Foto: Getty Images

Iz nekaj primerov, ki so jih najprej zasledili, se je okužba hitro razširila in kar naenkrat je bilo med teh 1.500 ljudi kar 50 obolelih.

Zadnje dni je število novih okužb po 500, 600, tudi 700 na dan, kar je ogromno, zato so se tudi ukrepi zaostrili in so zdaj precej podobni ukrepom v Sloveniji.

Smo v neke vrste splošni karanteni. Ven gremo lahko le v nujnih primerih, to pomeni, da gremo v trgovino po hrano ali k zdravniku.

Velika večina podjetij se je ustavila, zaprle so se vse trgovine, razen tistih s hrano in higienskimi pripomočki.

Nošenje maske je obvezno.

Tudi šole so zadnja dva tedna zaprte.

Oznake na mizah, ki kažejo, kjer ljudje lahko oz. ne smejo sedeti. Foto: Getty Images

Šele dva tedna?

Da, prej je vse potekalo dokaj običajno, odpovedali so samo športna tekmovanja, večja zbiranja ljudi in podobno.

Banalno vprašanje, pa vendar: so frizerski saloni odprti?

Ne boste verjeli, ampak v Singapurju so frizerske salone določili kot pomembne za življenje prebivalstva, kar pomeni, da so saloni odprti. Morda so si mislili, da bodo ljudje že tako znoreli doma, pustimo jim vsaj možnost, da si uredijo pričesko (smeh, op. p.).

Ali zdaj delate od doma?

Da, že mesec dni delam od doma.

In kako vam gre? Tudi vi toliko zapravite za hrano, kot ugotavljamo v Sloveniji?

Da, a še bolj kot to me skrbi račun za elektriko (smeh, op. p.). Tukaj imamo namreč neprestano prižgano klimatsko napravo. Zunaj je 32 stopinj Celzija in brez klime ne bi zdržali.

Do kdaj bodo trajali trenutni ukrepi?

Trenutno stanje karantene naj bi trajalo do 4. maja. Verjetno se bodo nekaj dni pred tem datumom odločili, kako naprej. Glede na zadnji razvoj dogodkov predvidevam, da se bo karantena še podaljšala.

Februarja in v prvi polovici marca so bile številke res spodbudne, današnje s tudi po 700 novimi okužbami dnevno pa niso dober znak za to, da si bi se ukrepi lahko kaj kmalu sprostili.

Na letališčih so že konec januarja začeli z merjenjem temperature vseh potnikov. Foto: Getty Images

Zakaj je bil po vašem mnenju prvi val okužb tako uspešno zajezen? Zaradi nadzora na letališčih?

Da, znotraj države takrat skorajda ni bilo žarišč okužb z novim koronavirusom. Žarišča so odkrili na zelo majhnem številu lokacij in tam so zelo hitro ukrepali.

Konkretno: v prostoru za organizacijo porok so pri več svatih odkrili okužbo, zato so najprej zaprli prostor, ga razkužili in se nato lotili iskanja vseh stikov teh ljudi.

Eno od žarišč so bile tudi cerkve, manjša nakupovalna središča …

Eno od žarišč okužb je bil tudi prostor za organizacijo porok, ki so ga po hitrem postopku zaprli, testirali svate in poiskali vse, ki so bili v stiku z okuženimi. Foto: Getty Images

Kaj pa domovi za starostnike? V Sloveniji so ti eno največjih žarišč.

Ne, tukaj tega ni, kar se mi zdi res zanimivo in razveseljivo. Predvidevam, da je razlog v tem, da so se zadeve lotili skrajno resno, saj so se zavedali, da je starejša populacija najbolj ogrožena, zato so zelo zgodaj začeli uporabljati vso potrebno zaščitno opremo, razkuževati roke, dezinficirati prostore in podobno. Tudi obiski starostnikov so bili prepovedani, vsa druženja so bila odpovedana.

Kljub tretjemu valu so številke okužb in smrtnih žrtev pri vas še vedno dokaj ugodne. Po zadnjih podatkih je na otoku okuženih osem tisoč ljudi, zabeležili pa so samo 11 smrtnih žrtev. Kako široko se testira ljudi?

Ne preveč široko, so pa na območjih, kjer so odkrili žarišča okužb, testirali veliko ljudi. Če so v centru za gradbenike odkrili nekaj primerov, so testirali vse delavce.

Foto: Reuters

Ena od prednosti Singapurja je v tem, da so zelo razviti na področju inovacij in razvoja, še posebej na področju biologije, medicine, farmacije, kamor vlagajo ogromne zneske.

V Singapurju živi ogromno tujih strokovnjakov, veliko jih prihaja iz Kitajske in ZDA, ki se ukvarjajo s temi področji, kar je tudi razlog, da so v državi tako hitro razvili svoje teste in jim ni bilo treba čakati na teste iz Kitajske. To je tudi razlog, da so si lahko v žariščih in na letališčih privoščili množično testiranje

Testiranje je brezplačno, medtem ko je zdravljenje v bolnišnici plačljivo. Tukaj vlada ameriški sistem, kar pomeni, da v zdravstvu vse plačujemo sami, ne zavarovalnice.

Foto: Getty Images

Kdo kroji politiko boja s koronavirusom? Vlada ali strokovnjaki, tako kot na Švedskem?

Nedvomno vlada, ki pa se pri tem posvetuje s strokovnjaki. Kot rečeno, njihov razvojni sektor je zelo močan, kar pomeni, da imajo ogromno doktorjev znanosti s področja biomedicine, farmacije in podobno. Ti sodelujejo z vlado in skupaj odločajo, kaj bo naslednji korak v boju s pandemijo.

To je tudi razlog, da so se tako uspešno odzvali na začetku krize. Poslušali so nasvete strokovnjakov in se težave lotili po znanstveni poti. Ob tem so se vseskozi zavedali, da bo na območju, ki je veliko toliko kot Ljubljana z okolico in kjer živi skoraj šest milijonov ljudi, katastrofa, če se okužbe začnejo širiti.

Foto: Getty Images

Tudi zato se tako trudijo pri reševanju težav gradbenih delavcev. Iščejo vse mogoče alternativne rešitve in se zelo trudijo zanje, saj za državo pomenijo zelo pomembno poceni delovno silo.

Pravkar sem prebral, da bodo kompleks nacionalnega športnega centra spremenili v začasno bivališče za gradbenike brez simptomov covid-19. Tam bodo ostali tako dolgo, dokler se zadeva ne umiri. Še več takšnih objektov bodo začasno spremenili v bivalne komplekse. Slišal sem tudi, da delodajalci krijejo stroške njihovega zdravljenja.

Pandemija zelo stresno vpliva na proračun in Singapur je na ta račun izgubil že ogromno denarja.

Ali oblasti pri nadzorovanju okužbe uporabljajo katero od mobilnih aplikacij za sledenje posameznikom, ki sporočajo, ali je bil posameznik v stiku z okuženim s koronavirusom? Kakšen je odziv javnosti?

Da, ljudje jih uporabljajo prostovoljno in s tem nimajo težav, saj vidijo, da se okužbe širijo. Nihče si ne želi, da bi takšno stanje trajalo še naprej.

Taka registracija v aplikacijo, ki bi pomagala spremljati gibanje ljudi, nikogar ne obremenjuje, saj smo tako ali tako ves čas zaprti v stanovanju (smeh, op. p.).

Foto: Getty Images

Omenili ste že, da na območju, velikem kot Ljubljana z okolici, živi skoraj šest milijonov ljudi. Kako na tako majhnem prostoru s tako visoko koncentracijo prebivalstva sploh lahko zagotovite družbeno distanco?

Ljudje se trudijo na vso moč, ni pa to vedno mogoče. Na ulicah so ambasadorji, ki so tam zato, da opozarjajo ljudi, ki ignorirajo pravila. Najprej jih zgolj opozorijo, nato pa tudi oglobijo.

Prvič so v Singapurju zaprli tudi priljubljeno restavracijo s hitro prehrano. Foto: osebni arhiv Začetna kazen, če ne nosite maske v javnosti, znaša 200 evrov. Če napako čez nekaj dni ponovite, vas bo to stalo še več. Predpisane kazni so sicer zelo visoke, a oblastem ni v interesu kaznovati ljudi, ampak jim proaktivno dopovedati, da jih ne kaznujejo zato, ker bi bili represivni aparat, ampak zato, ker nočejo, da končamo v bolnišnici, kjer bi zaradi nekoga, ki ne spoštuje pravil, porabljali sredstva, namenjena zdravstvu.

Sicer pa imajo vse trgovine tudi črtne oznake, ki kažejo, kako blizu oz. daleč stranka lahko stoji.

Vsak, ki gre kupovat hrano, se mora najprej registrirati na spletu, pred vstopom v trgovino mu izmerijo temperaturo, šele če je vse v redu, pa lahko opravi nakup.

Vsi se zavedajo, kaj se je zgodilo z gradbenimi delavci, in vsi tudi vedo, kaj se zgodi, če ne spoštuješ pravil. Namesto 700 imaš naslednji dan okuženih 7.000 ljudi in tega si ne želi nihče.

Vsi se zavedamo, da to ni šala, bolnišnice so pod velikim stresom oz. kar ves otok, ne potrebujejo še dodatnega stresa zgolj zato, ker nekdo ignorira talne oznake v trgovini.

Sicer pa držim pesti, da čim prej pridemo iz tega stanja. Šele zdaj vidimo, kaj pomeni svoboda gibanja, ki se nam je vse do zdaj zdela samoumevna. Danes nihče več ne sanja o novi torbici ali počitnicah na Baliju, vsi sanjamo samo o svobodi gibanja.

Znano je, da ste bili v Singapurju zelo pripravljeni na izbruh virusa, tudi kar zadeva zaščitno opremo. Ali to izvira še iz epidemije sarsa?

Kar zadeva zaščitno opremo, lahko rečem, da je bil Singapur oborožen do zob in z opremo oborožil tudi svoje prebivalstvo.

Prve maske in razkužila so nam prek krajevnih skupnosti zagotovili že konec februarja. Ko je "počilo" v Italiji in Španiji, smo dobili še drugi paket mask. Gre za pralne maske, ki so primerne za večkratno uporabo.

To pomeni, da so v Singapurju razdelili dvakrat po 5,6 milijona mask, ob tem pa se nihče ni spraševal, kje bomo maske dobili, saj so jih imeli na zalogi.

Vsem prebivalcem Singapurja so že dvakrat brezplačno razdelili zaščitne maske. Foto: Getty Images

Zato sem bil toliko bolj presenečen, ko sem izvedel, da v Slovenji nimamo zaščitne opreme. Ob tem se mi zastavlja vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi bil novi koronavirus bolj smrtonosen in bi bila smrtnost obolelih recimo 50-odstotna.

Po mojem mnenju bi morali v Sloveniji na zalogi imeti nekje od pet do šest milijonov mask, s čimer bi se zdaj izognili preplačevanju prevoza iz Kitajske, od koder zdaj dobivamo opremo, ki je seveda precej dražja kot prej.

Konec koncev bi maske lahko izdelovali tudi v Sloveniji, saj ne gre za kvantno fiziko.

"Osebno me najbolj muči vprašanje, kdaj bom spet videl svoje starše. Odkar živim v tujini, se vidimo enkrat letno, kar bi se moralo zgoditi konec maja, pa že zdaj vem, da se ne bo, saj so poleti odpovedani." Foto: osebni arhiv Ste optimistični glede razpleta pandemije?

Moram biti, pesimizem ne prinaša koristi, samo dodatno te potolče. Kako dolgo bo vse skupaj še trajalo, ne ve nihče. Sam čutim, da smo s 700 primeri okužb dnevno na vrhuncu pandemije. Vsaj upam, da je to vrhunec.

Nisem ne infektolog ne mikrobiolog, a kolikor spremljam zadeve po svetu, upam, da se bodo konec maja ali na začetku junija ukrepi začeli sproščati in da se bo čez poletje vse skupaj postavilo na svoje mesto.

Kako bo, v resnici ne ve nihče. Ali bomo spet hodili na delo, bodo otroci hodili v šolo tako kot pred virusom? Tega v resnici ne ve nihče.

Osebno me najbolj muči vprašanje, kdaj bom spet videl svoje starše. Odkar živim v tujini, se vidimo enkrat letno, kar bi se moralo zgoditi konec maja, pa že zdaj vem, da se ne bo, saj so poleti odpovedani.

Kava z mamo in očetom na našem vrtu v Sloveniji mi pomeni več kot karkoli na svetu.

Upam, da bom spet kmalu obiskal Slovenijo in starše. Ogromno mi pomeni, da me vidita, da vidita svoje vnuke, mojo ženo, da smo skupaj.