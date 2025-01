Najmočnejši potni list singapurski, Slovenija ohranila deseto mesto

Singapurski potni list ostaja najmočnejši potni list na svetu oziroma tisti, s katerim je mogoč vstop v največ držav brez predhodno urejenega vizuma. Z njim je tako mogoče potovati v 195 od 227 svetovnih destinacij, je razvidno iz globalnega indeksa potnih listov za 2025, ki ga je na spletni strani ta teden objavilo britansko svetovalno podjetje Henley & Partners.

Drugo mesto na seznamu zaseda Japonska, katere potni list omogoča vstop v 193 držav. Na tretjem mestu sledijo članice EU Francija, Nemčija, Italija, Španija in Finska, katerih potni list ob južnokorejskem omogoča dostop do 192 destinacij brez vizuma.

Četrto mesto zaseda sedem evropskih držav, med njimi Avstrija, Irska, Norveška in Švedska, katerih državljani lahko vstopijo v 191 držav.

Prvih pet mest na seznamu zaokrožujejo Belgija, Portugalska, Švica, Združeno kraljestvo in Nova Zelandija, katerih potni listi omogočajo potovanje brez vizumov v 190 držav.

Slovenija ostaja v prvi deseterici

Slovenija je v primerjavi z lani zadržala deseto mesto, slovenski državljani pa lahko brez omejitev potujejo v skupno 185 držav (lani 184). Enako močne potne liste imajo še Litva, Latvija in Združeni arabski emirati. Zadnji so v zadnjem desetletju močno napredovali in so postali prva in edina arabska država, ki se je uvrstila med prvih deset, ugotavljajo pri reviji Forbes.

Tudi Kitajska je v zadnjih letih močno izboljšala svoj položaj, saj se je s 94. mesta leta 2015 povzpela na 60. mesto leta 2025 (85 držav). Nasprotno pa se ZDA, ki so se pred desetletjem tradicionalno uvrščale v sam vrh, zasedle deveto mesto, njihov potni list pa omogoča brezvizumski vstop v 186 držav.

Na samem repu ostaja Afganistan, na predzadnjem mestu pa je Sirija. Afganistanskim državljanom je brez predhodno urejenega vizuma omogočen vstop le v 26 držav, sirskim pa v 27, še kaže globalni indeks, ki temelji na podatkih Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) in vključuje potne liste 199 držav.