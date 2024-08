Med aprilom in junijem so slovenski potni list videli v 170 državah

Hrvaška je v vseh treh mesecih pristala na vrhu lestvice, aprila s 494 tisoč, maja s 534 tisoč in junija z nekaj več kot 610 tisoč obiskovalci. Junij je mesec, ko smo slovenski uporabniki tudi najpogosteje obiskali severno sosedo Avstrijo – aprila nas je bilo tam 211 tisoč, maja štiri tisoč več, junija pa je številka poskočila na 244 tisoč.

Italija nam je pri srcu predvsem maja

Pri zahodni sosedi Italiji so maja prešteli več gostujočih slovenskih uporabnikov mobilne telefonije kot aprila ali junija. Aprila 263 tisoč, junija malo maj kot 260 tisoč in maja skoraj 273 tisoč.

Italijo s(m)o slovenski uporabniki mobilne telefonije maja obiskali v večjem številu kot aprila ali junija. Na fotografiji: Benetke Foto: Shutterstock

Na četrto mesto se je uvrstila Nemčija, kjer so tudi zaznali največjo letno rast v posameznem mesecu. Po zaslugi evropskega nogometnega prvenstva, ki je v Nemčiji potekalo med 14. junijem in 14. julijem, je v nemških mobilnih omrežjih gostovalo 99 tisoč slovenskih uporabnikov mobilne telefonije, kar je skoraj 48 odstotkov več kot lanskega junija.

Slovensko mobilno gostovanje večinoma narašča

Več kot deset tisoč gostujočih slovenskih uporabnikov so junija prešteli še v Bosni in Hercegovini, na Madžarskem, v Srbiji, Franciji, Grčiji, Španiji, na Češkem, Nizozemskem in v Belgiji, so ugotovili na slovenskem statističnem uradu.

Belgija je ena izmed redkih držav, kjer je bilo junija letos manj gostujočih slovenskih uporabnikov mobilne telefonije kot junija lani, in edina, kjer je ta padec dvoodstoten. Na fotografiji: Atomium v Bruslju Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V skoraj vseh teh državah je bilo slovenskih uporabnikov mobilne telefonije junija letos več kot junija lani. Le v Franciji in na Nizozemskem se je letos število uporabnikov zmanjšalo za en in v Belgiji za dva odstotka.

Hrvaška in večinoma še Italija za več dni

Poletje ne prinaša večjih sprememb – po podatkih za julij, ki smo jih pridobili pri Telekomu Slovenije, so njihovi uporabniki mobilne telefonije gostovali v 153 državah. Uvrstitev pri vrhu ostaja nespremenjena: Hrvaška, Italija, Avstrija, Nemčija ter Bosna in Hercegovina.

Na statističnem uradu so na podlagi podatkov o mobilnem gostovanju slovenskih uporabnikov v drugem letošnjem četrtletju ugotovili še, da so v teh mesecih slovenski uporabniki za več dni največkrat obiskali Hrvaško. Aprila in maja je po številu slovenskih uporabnikov, ki so s svojimi mobilnimi telefoni gostovali za več dni, na drugem mestu pristala Italija, junija pa je nogomet poskrbel, da se je tik pod Hrvaško uvrstila Nemčija.

Še en dokaz, da je Slovenija večinoma tranzitna država

Po drugi strani so aprila, maja in junija v slovenskih mobilnih omrežjih zaznali uporabnike iz 134 držav, a močno prevladujejo tisti, ki se pri nas zadržijo manj kot šest ur, torej očitno samo v tranzitu.

Aprila je v slovenskih mobilnih omrežjih gostovalo največ italijanskih uporabnikov, skoraj 823 tisoč, maja in junija so se na najvišjo stopničko povzpeli nemški uporabniki, skupaj okoli 2,08 milijona. V teh dveh mesecih so nemškim uporabnikom po obsegu gostovanja v slovenskih mobilnih omrežjih sledili potniki iz nam treh sosednjih držav – Avstrije, Italije in Hrvaške.

Večina tujih gostujočih mobilnih uporabnikov v Sloveniji ostaja pri nas manj kot šest ur, kar je še en dokaz, da je Slovenija za marsikoga zgolj tranzitna država. Foto: Dars/Promet.si

Od Trsta do Reykjavika

Nekoliko drugačne navade slovenskih potnikov ugotavljajo pri globalni platformi za mobilnost EasyPark, ki prek lastne mobilne aplikacije, ki je na voljo tudi v slovenščini, omogoča plačevanje parkirnin in polnjenje električnih vozil v približno 3200 mestih v 25 državah. Pri njih namreč Hrvaške ni pri vrhu, kar je seveda povezano z dostopnostjo njihove storitve v državi.

Pri njih se je na prvo mesto uvrstila Italija, saj so v obdobju, ki zajema maj, junij in julij, slovenski uporabniki te platforme pri zahodni sosedi poravnali več kot 38 tisoč parkirnin, v vseh drugih državah pa (samo) še okrog 26 tisoč.

Francija je ena izmed 13 držav, kjer je junija letos gostovalo več kot deset tisoč slovenskih uporabnikov mobilne telefonije. Na sliki: Eifflov stolp v Parizu Foto: Thinkstock

Na drugem mestu je Avstrija z nekaj manj kot šest tisoč plačanimi parkirninami. Pet tisoč plačanih parkirnin v teh treh mesecih je Češko postavilo na tretje mesto.

Onstran meje so slovenski uporabniki z aplikacijo EasyPark parkirnino najpogosteje poravnali v Trstu, Gorici, Pragi, Budimpešti in na Dunaju. Najbolj oddaljeno mesto, kjer so slovenski uporabniki tako poravnali parkirnino z omenjeno aplikacijo, je več kot tri tisoč kilometrov oddaljena islandska prestolnica Reykjavik, kjer so od prvega maja do zadnjega julija letos prešteli 120 transakcij slovenskih uporabnikov.