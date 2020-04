Drugi val okužb: po "zgodbi o uspehu" slabe novice iz Singapurja in Japonske #video

Ko se je že zdelo, da sta Singapur in Japonska uspešno ukrotila izbruh novega koronavirusa, se zdaj spoprijemata z drugim valom okužb. Državi zaostrujeta ukrepe, na Japonskem so ponovno razglasili izredno stanje.

Singapur, otoška mestna država v Jugovzhodni Aziji, kjer živi okoli 5,6 milijona ljudi, je bil eden od vzorčnih primerov, kako se spopasti z novim koronavirusom. Odzvali so se hitro, med prvimi na svetu so zaprli meje za obiskovalce iz Kitajske, testirali so veliko ljudi in sledili bližnjim stikom okuženih. Vsem obolelim so omogočili brezplačno zdravljenje.

Sprejeli so nekatere omejitvene ukrepe, kot na primer zaprtje lokalov in nočnih klubov, niso pa uvedli strogih omejitev gibanja.

Tako kot nekatere druge azijske države je bil Singapur bolj založen z zaščitno opremo kot države v Evropi in drugod po svetu.

Krivulja je bila sploščena, potem pa je začela močno rasti

Svetovna zdravstvena organizacija je otoško državo večkrat pohvalila zaradi uspešnega spopadanja s krizo. Krivulja okuženih je bila v državi, kjer so prvi primer okužbe potrdili 23. januarja, sploščena.

Potem pa je število okuženih v začetku aprila začelo močno rasti. Če so imeli še prvega aprila 74 novih primerov, je bilo včeraj, 16. aprila, novih primerov že 728.

Zaprtje vsaj do 4. maja

Država je zato v začetku aprila sprejela strožje ukrepe. Od 7. aprila do vsaj 4. maja bodo zaprta vse podjetja, ustanove in trgovine, razen tiste, ki prodajajo živila. Odprta ostajajo tudi podjetja v ključnih panogah. Zaprli so šole in pozvali prebivalce, naj gredo ven le po nujnih opravkih, sicer pa naj ostanejo doma. Združevanja ljudi niso dovoljena.

Prvi val okužb so v državo zanesli obiskovalci iz Kitajske, drugi val okužb pa poteka med samimi prebivalci, sklepajo strokovnjaki. Pri širjenju bolezni v drugem valu naj bi imeli pomembno vlogo tudi posamezniki, ki niso vedeli, da so okuženi, saj niso imeli simptomov.

Do zdaj so v Singapurju zabeležili več kot 4.400 okužb, umrlo je deset ljudi.

Na Japonskem ponovno strožji ukrepi

Podoben scenarij se odvija tudi na japonskem otoku Hokaido in drugod po Japonski. V prefekturi Hokaido, kjer živi skoraj 5,3 milijona ljudi, so kot prvi na Japonskem že konec februarja razglasili izredne razmere. Med drugim so zaprli šole, prepovedali zbiranje ljudi in svetovali prebivalcem, naj ostajajo doma. Vse, ki so bili v stiku z okuženimi, so izolirali.

Ukrepi so delovali in do sredine marca so imeli le po enega ali dva nova primera na dan, piše BBC. Odpravili so izredno stanje in v začetku aprila ponovno odprli šole.

Nato se je število okuženih začelo hitro zviševati, v zadnjem tednu je bilo potrjenih 135 primerov okužb. Nobeden od okuženih v zadnjem mesecu ni potoval izven Japonske.

Manj kot mesec dni po ukinitvi so zato spet uvedli izredno stanje.

Profesor: Brez množičnega testiranja je širjenje zelo težko izolirati

Kot je za BBC povedal Kenji Shibuya, profesor z londonske univerze King's College London, primer s Hokaida kaže na to, da je širjenje okužbe relativno lahko omejiti, če se ukrepov lotiš dovolj hitro, ko se virus še ni razširil. Oblasti na Hokaidu so bile precej uspešne, Japonska je bila takrat v zelo zgodnji fazi izbruha in bila je zgodba o uspehu, je dejal.

A tudi, če se skupnost pravilno odzove v tej prvi fazi, je težko izolirati širjenje virusa na dolgi rok. Shibuya meni, da je to možno le z množičnim testiranjem. Japonska namreč testira le majhen odstotek prebivalcev, zato nima podatkov o tem, kako se virus širi.

Kot dodaja, primer s Hokaida kaže tudi na to, da bo "nova resničnost" trajala precej dlje, kot večina pričakuje, piše BBC.

"Potrebni so strožji ukrepi"

Kot še meni Shibuya, bo morala Japonska uvesti še strožje ukrepe, če bo želela ukrotiti drugi val širjenja novega koronavirusa, ki ne grozi le v prefekturi Hokaido, ampak tudi drugod po Japonski. Kljub izrednim razmeram večina ljudi namreč še vedno hodi v službo, odprte so trgovine in tudi lokali, piše BBC.

Včeraj je sicer japonski premier Shinzo Abe izredne razmere razglasil za celotno državo. Trajale naj bi do 6. maja. Kot je dejal, želijo v državi doseči 80-odstotno zmanjšanje medosebnih stikov.

Na Japonskem so do zdaj potrdili več kot 9.230 okužb, umrlo je 190 ljudi, kar je za 126,5-milijonsko državo relativno malo. A bojijo se, da bi drugi val lahko terjal mnogo več žrtev. Pred dnevi je delovna skupina japonske vlade državljane opozorila na nujnost drastične omejitve stikov med ljudmi. Kot so sporočili, bi lahko brez omejitve stikov zaradi bolezni covid-19 umrlo celo do 420 tisoč ljudi.

Na Japonskem bi se letos morale odvijati poletne olimpijske igre, a so jih prestavili na naslednje leto.

