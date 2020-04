Japonci v dvomih: tudi prestavljene olimpijske igre pod vprašajem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

So v deželi vzhajajočega sonca podcenjevali koronakrizo?

Poslabšanje razmer v zvezi z epidemijo novega koronavirusa na Japonskem je pri prirediteljih olimpijskih iger, ki so jih prestavili za eno leto, povzročilo dvom, ali bo naslednje poletje igre sploh mogoče izvesti. "Tega v tem trenutku ne morem zagotoviti," je dejal vodja organizacijskega komiteja Toširo Muto, čigar besede je povzel The Guardian.

Japonska, ki ima najstarejšo populacijo na svetu, ima že več kot pet tisoč okuženih z novim koronavirusom, japonske oblasti pa poročajo o več kot sto smrtnih žrtvah. Pred preložitvijo položaj ni bil tako skrb vzbujajoč, opozicija pa premierja Šinza Abeja obtožuje, da je zamudil s preventivnimi ukrepi, predvsem zaradi tega, ker je po vsej sili hotel, da bi igre pripravili letošnje poletje. "Abe je podcenjeval resnost položaja," so prepričani njegovi nasprotniki.

Nobenega zagotovila ni, da bodo lahko izpeljali igre leta 2021

Prireditelji pravijo, da trenutno ni čas za obtožbe, in menijo, da je v teh časih treba stopiti skupaj, da bodo posledice epidemije in tudi prestavitve iger čim manjše.

"Da bomo igre izvedli leta 2021, trenutno nihče ne more zagotoviti. Nihče ne ve, ali bomo imeli takrat položaj pod nadzorom ali ne. Mi pa zagotovo nismo tisti, ki bi lahko dali jasen odgovor. Moramo se pripraviti na vse mogoče scenarije. A moramo biti složni," meni Muto.

Poziv celotnemu svetu

Pri tem pa ne misli le na Japonsko, ampak na ves svet. "Iskreno upamo, da bo prihodnje leto človeštvu uspelo premagati koronavirusno krizo. "Namesto da razmišljamo o alternativnih načrtih, bi morali vložiti vse napore v to, da se virus premaga. Človeštvo bi moralo združiti vso svojo tehnologijo in modrost, da bi lahko razvili zdravila in cepiva," je dejal Muto, ki je potrdil, da bodo stroški prestavitve od dva šest šest milijard ameriških dolarjev.

Potrdil je tudi, da so organizatorji sklenili več zavarovalnih polic, za zdaj pa še ni jasno, ali jih bodo lahko uveljavili tudi zaradi prestavitve.

