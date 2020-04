Slovenka na Švedskem, ki ubira blago obliko boja proti pandemiji: Ne želijo, da se družba povsem ustavi #intervju

Na Švedskem je zaradi bolezni covid-19 do zdaj umrlo 239 oseb, a ukrepi švedske vlade za boj proti pandemiji ostajajo zgolj pri priporočilih in smernicah ter ne dejanskem kaznovanju in globah.

Na Švedskem je zaradi bolezni covid-19 do zdaj umrlo 239 oseb, a ukrepi švedske vlade za boj proti pandemiji ostajajo zgolj pri priporočilih in smernicah ter ne dejanskem kaznovanju in globah. Foto: Reuters

Na Švedskem je z novim koronavirusom okuženih skoraj 5000 ljudi, za boleznijo covid-19 pa je do zdaj umrlo že 239 oseb. Kljub ostrim ukrepom, ki so jih sprejele vlade večine evropskih držav, pa na Švedskem ubirajo drugačno pot. Švedska vlada se je v boju s pandemijo odločila za bolj ohlapno različico ukrepov, ki je deležna številnih obsodb in kritik. Ne govori o prepovedih, ampak o priporočilih, pravi slovenska radiologinja Jana Bizovičar, ki na Švedskem živi zadnjih sedem let. "Velik razlog, da so ukrepi takšni, je to, da ne želijo, da se družba povsem ustavi, ampak da živi naprej," pravi.

Na švedskih ulicah je sicer te dni manj ljudi kot običajno, a slika je precej drugačna kot v večini evropskih mest. Vse fotografije z vrvežem so bile posnete včeraj, 1. aprila 2020. Foto: Reuters

Način, na katerega se na Švedskem lotevajo preprečevanja širjenja novega koronavirusa, ki v svojem primežu krčevito stiska že skoraj vse države sveta, je za slovenske razmere zelo mil in ohlapen. Šole in vrtci so še vedno odprti, enako velja tudi za lokale in restavracije, tudi javni promet deluje ... vse to je v Sloveniji zamrlo že pred skoraj tremi tedni. Bo švedska pot prava ali vodi v pogubo, se v teh dneh sprašujejo mnogi. O razlogih za takšno odločitev in ravnanje švedske vlade, ki ne narekuje ukrepov, ampak zgolj daje smernice, mnenju večinskega dela prebivalstva in povsem praktičnih plateh vsakdana, smo se pogovarjali s slovensko radiologinjo Jano Bizovičar, ki na severu Evrope živi in dela zadnjih sedem let.

Švedska vlada se je v boju s pandemijo odločila za dokaj ohlapen paket ukrepov. Še vedno so odprti vrtci in osnovne šole, enako velja za lokale in restavracije, tudi javni promet deluje nemoteno, le gibanje je po novem omejeno na največ 50 ljudi, srednje šole in fakultete pa so zaprte. Ali Švedi večinsko podpirajo tako obliko spopadanja z virusom?

Slovenka Jana Bizovičar zadnjih sedem let živi na Švedskem. V eni od tamkajšnjih bolnišnic dela kot radiologinja. Foto: osebni arhiv Res je, ukrepi, ki so jih za zajezitev virusa sprejele švedske oblasti, so precej milejši kot v drugih evropskih državah.



Švedska vlada pri sprejemanju ukrepov upošteva mnenja zdravstvenih strokovnjakov, tako ima glavno vlogo pri ukrepanju prvi epidemiolog v državi Anders Tegnell in njegova ekipa.

Imam občutek, da večina ljudi zaupa vladi in medicinskim strokovnjakom ter verjame, da delajo in mislijo prav, seveda pa obstajajo tudi druga mnenja, tako kot v vseh demokratičnih okoljih.

Edini prepovedi, ki na Švedskem trenutno veljata, sta prepoved organiziranja dogodkov v zaprtih prostorih z več kot 50 udeleženci in prepoved obiskov v domovih za starejše ter bolnišnicah.

Zaprte so vse srednje šole in fakultete, mladi zdaj študirajo na daljavo.

Osnovne šole in vrtci ostajajo odprti, a vladni predstavniki trdijo, da je ukrep zaprtja šol in vrtcev pripravljen in da ga bodo uporabili, če in ko bo to potrebno.

Kako se novi koronavirus širi po svetu? (Planet TV)

Ko je predsednik vlade Stefan Löfven sporočil, da so srednje šole zaprte, je mladim tudi razložil, da to niso počitnice, ampak da od njih pričakuje, da bodo zdaj pokazali, da premorejo dovolj samodiscipline, da se bodo kljub temu, da so ostali doma, učili na daljavo. Povedal jim je tudi, da je zdaj čas, da prevzamejo odgovornost zase in za družbo.

Nekateri učitelji kljub temu, da so dijaki doma, prihajajo v šolo in tam pripravljajo predavanja in naloge za učence, ki jih ti nato poslušajo prek spletnih učilnic, drugi to delajo od doma.

Švedski državni epidemiolog Anders Tegnell in njegova ekipa strokovnjakov ima na Švedskem glavno besedo pri oblikovanju ukrepov. Foto: Reuters

Ali je švedska vlada javnosti podrobneje razložila, zakaj so se odločili tako, kot so se?

Švedi verjamejo, da v demokraciji ljudem ne moreš prepovedati gibanja na prostem, verjamejo pa tudi, da je vsak odgovoren zase in za družbo, zato ne govorijo veliko o prepovedih, ampak o priporočilih.

Tako priporočajo starejšim od 70 let in drugim rizičnim skupinam, da ostanejo doma in se ne izpostavljajo. Priporočilo za preostale pa je, da ne obiskujejo starejših in jih namesto tega pokličejo po telefonu.

Tudi mi smo v službi dobili navodila, da starejših od 70 let ne vabimo na nenujne preglede in preiskave.

Švedski predsednik vlade Stefan Löfven od Švedov pričakuje, da se bodo vedli odgovorno in ne bodo širili panike in govoric. Foto: Getty Images

Za vse preostale pa velja, da ostanejo doma ob najmilejših znakih bolezni ali prehlada, če so zdravi, pa gredo v službo, tisti, ki imajo možnost, pa naj delajo od doma.

Velja tudi priporočilo, da vsi kar se da omejijo socialne stike in nenujna potovanja znotraj države odložijo na poznejši čas.

Pomembno je tudi, da ostajaš telesno aktiven na prostem, kar seveda ne pomeni, da se zabavaš z drugimi na trgih in ulicah, pač pa da greš kolesarit ali na sprehod v gozd.

Lokali in restavracije so odprti, pri čemer je priporočilo, da zagotovijo primerno razdaljo med gosti.



V eni od restavracij s hitro prehrano je to videti tako, da hrano naročiš in plačaš pri hitri blagajni, potem se usedeš za mizo in počakaš, da ti osebje prinese tisto, kar si naročil.

Foto: Reuters

Na vsaki drugi mizi je prilepljen listek, da miza ni na voljo, saj mora biti med gosti dva metra razdalje.

Mnogi lastniki so se v tem času odločili, da kar sami zaprejo lokale, saj nimajo dovolj gostov.

Veliko je govora o tem, zakaj so ukrepi takšni, kot so, predvsem zakaj osnovne šole in vrtci niso zaprti.

Švedi ne verjamejo, da bi lahko z zelo drastičnimi ukrepi, kot je zaprtje prebivalcev v stanovanja, dosegli boljši rezultat, kot pa če dajo prebivalcem možnost, da dokažejo, da znajo biti odgovorni in skrbeti drug za drugega v težkih časih.

Kakšen je argument vlade, da šole in vrtci ostajajo odprti?

Da je tak ukrep drastičen in da bi imel preveč stranskih učinkov glede na pričakovane pozitivne.

Velik razlog, da so ukrepi takšni, je to, da ne želijo, da se družba povsem ustavi, ampak da živi naprej.

Foto: Reuters

Kar zadeva mene, sem vesela, da živim tukaj in imam še nekaj svobode. Sicer bi glede na to, da delam v zdravstvu, verjetno v vsakem primeru hodila v službo.

Verjamem v strategijo, ki jo imajo, saj mi drugega niti ne preostane. Kljub temu, da ni prepovedano, se sama izogibam restavracijam in velikim trgovskim središčem, sicer pa živim kot po navadi.

Foto: Reuters

Švedinja: Nihče ne ve, ali je smer prava ali ne



O razmerah na Švedskem smo se pogovarjali tudi z domačinko Annakarin Westling, 35-letno maserko in inštruktorico softballa iz mesta Leksand severozahodno od Stockholma.



Pravi, da je glede določenih ukrepov proti novemu koronavirusu razdvojena, a kljub temu povsem zaupa v odločitve švedske vlade in zdravstvenega ministrstva.



"Verjamem, da odločitve sprejemajo na podlagi svojega strokovnega znanja in da so te za Švedsko najboljše. Seveda pa nihče ne ve, ali je smer prava ali ne. Mislim, da je večina Švedov odločitvi vlade naklonjena. Obstaja nekaj smernic, ki so priporočene, nimamo pa zakonske podlage, na podlagi katere bi lahko kaznovali kršitelje. Enostavno moramo zaupati v to, da bodo ljudje sami prevzeli odgovornost za svoja dejanja," pravi.

Kakšno je vaše mnenje o teh ukrepih? Verjetno ste seznanjeni s strogimi ukrepi v Sloveniji in lahko primerjate.

Težko mi je primerjati stanje v Sloveniji in tukaj, lahko pa povem, da se Švedi kljub temu, da nimajo prepovedi, zelo dobro zavedajo nevarnosti virusa.

Lokali in trgovski centri niso polni in imam občutek, da se ljudje držijo priporočil. Seveda ne vsi, večina pa.

Verjamem, da uspeh strategije ni odvisen od politikov, ampak od državljanov.

Fotografija v švedskem mestu je bila posneta 1. aprila. Foto: Reuters

Ali obstajajo pobude, da ukrepe poostrili? Morda s strani opozicije?

Obstaja veliko različnih mnenj o ukrepih in mnogi, tudi strokovnjaki imunologi, imajo drugačno mnenje od tistih, ki odločajo, in bi ukrepali strožje.

Mnenja so zelo različna tudi glede zaprtja šol in vrtcev, a na splošno se mi zdi, da večina Švedov podpira vlado in nacionalni inštitut za zdravstvo ter njihove ukrepe.

Kar zadeva politikov, sem do zdaj slišala zgolj enega nasprotnika in sicer predsednika opozicijske stranke Švedski demokrati, ki je izjavil, da če bi odločal on, bi šole zaprli, medtem ko so ostali z ukrepi zadovoljni.

Foto: Reuters

Še več je komentarjev in mnenj glede ekonomskih ukrepov in testiranja. Zanimivo se mi zdi mnenje predsednika največje opozicijske stranke, ki je izjavil, da bi si želel, da bi testirali pogosteje, saj je ukrep, ki narekuje, da že ob najmanjših znakih prehlada ali bolezni ostaneš doma, neprimeren. Zakaj? Ker bi po njegovem s testiranjem na primer zdravstvenih delavcev dosegli, da zdravniki in medicinske sestre, ki imajo v tem času alergije ali kak lažji prehlad, ne bi ostajali doma, ampak bi lahko, v primeru, da bi bili njihovi testi negativni, prihajali na delo.

Sicer pa imam občutek, da so politiki, levi in desni, v tem času pozabili, da se morajo prepirati, ampak sodelujejo in poskušajo skupaj rešiti situacijo.

V bližini večjih mest postavljajo terenske bolnišnice. Foto: Reuters

V Sloveniji že hiter pregled družbenih omrežjih razkriva zelo različne, naravnost nasprotujoče poglede na pandemijo. Pojavljajo se razne teorije zarot, različni strokovnjaki razlagajo, da je vse skupaj zlagano in podobno. Ste tudi na Švedskem zasledili takšne poglede?

Večinoma se gibljem v krogu sodelavcev, kjer kakovostne informacije dobim iz prve roke in glede na to, da smo se vsi izobraževali v zdravstvu, ne razmišljamo o takšnih pogledih.

Tudi sicer se trenutno izogibam socialnim stikom in ne hodim ven, tako, da zelo težko ocenim, kakšne cvetke krožijo o virusu, zagotovo pa obstajajo. Jih pa v resnih medijih nisem zasledila.

Foto: Reuters

Ali večina švedske delovne populacije zdaj dela od doma?

Da, veliko jih v tem času dela od doma, je pa težko reči, ali je to večina ali ne, saj obstaja veliko poklicev, ki zahtevajo prisotnost na delovnem mestu. Po drugi strani pa je tudi res, da obstaja precej storitev, ki omogočajo ljudem, da ostanejo doma.

Skoraj vse trgovske verige ponujajo možnost nakupa prek interneta in dostave na dom, tako na primer kupiš hrano, jo plačaš prek spleta in ti jo pripeljejo domov.

V našem naselju imamo na primer prodajalno, ki je brez osebja, vanjo vstopiš z digitalnim potrdilom in izbrane izdelke plačaš s kartico, račun pa prejmeš na elektronsko banko.

Foto: Reuters

Kako je v tem času s športnimi dogodki?

Na Švedskem so za nedoločen čas prekinili vsa ligaška tekmovanja v ekipnih športih, prav tako so odpovedane vse druge športne prireditve (maratoni, kolesarske prireditve, atletska tekmovanja, državna prvenstva v zimskih športih).

Otroci lahko hodijo na treninge, vendar morajo ostati doma ob najmanjših znakih bolezni ali prehlada.

Fitnesi in plavalni bazeni so za zdaj odprti za rekreacijo.