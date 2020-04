Prekomerna telesna teža očitno povečuje tveganje za težji potek okužbe z novim koronavirusom, in to ne glede na spremljevalne dejavnike, kot sta visok krvni tlak ali diabetes, ugotavljajo znanstveniki. To med drugim potrjuje večji delež umrlih zaradi covid-19 med debelimi ljudmi na Kitajskem.

Medtem ko se koronavirus še naprej širi, znanstveniki postopoma odkrivajo vedno več podrobnosti o značilnostih okužbe ter poteku bolezni covid-19, ki jo povzroča koronavirus. Tako je denimo že znano, da lahko virus poleg pljuč prizadene tudi srce in živčni sistem ter da imajo pri resnosti obolenja pomembno vlogo siceršnje bolezni, starost in kajenje, piše STA.

Več možnosti, da ti ljudje končajo na ventilatorju

Najnovejše raziskave pa ugotavljajo, da koronavirus tudi bolj ogroža ljudi s prekomerno telesno težo. Primerjava podatkov 124 bolnikov s covid-19, ki so jih v času med 27. februarjem in 5. aprilom zdravili na univerzitetni kliniki v francoskem Lillu, je po pisanju STA denimo pokazala, da so tisti z višjim indeksom telesne mase (ITM) bolj pogosto potrebovali umetno predihavanje s pomočjo ventilatorja.

Višji ITM, več možnosti za zaplete

Na ventilator so morali priključiti 85 od 124 bolnikov s covid-19, med njimi pa je bilo veliko takšnih s prekomerno telesno težo. Pacientov z ITM nad 30 je bilo med priključenimi na ventilator 56 odstotkov, med tistimi z blažjim potekom bolezni pa le 28 odstotkov, so sporočili znanstveniki.

Potreba po priključitvi na ventilator se je z rastjo ITM postopoma povečevala, pri ljudeh z ITM nad 35 je bila že pri 90 odstotkih, so ugotovili francoski znanstveniki. "Naši podatki tako kažejo jasno povezavo med debelostjo in resnostjo poteka bolezni covid-19," so zapisali po navedbah STA.

Foto: Reuters

Tudi za mlajše je debelost lahko usodna

Povezavo med debelostjo in novim koronavirusom so iskali tudi v ZDA, kjer je debelih 42,4 odstotka odraslih in imajo torej ITM 30 ali več. V eni od raziskav so ugotovili, da imajo mlajši od 60 let, katerih ITM je med 30 in 34, dvakrat večjo verjetnost, da jih bodo zaradi covid-19 sprejeli na intenzivno nego v bolnišnico. Pri starejših od 60 let te povezave ni opaziti, so po pisanju STA zapisali znanstveni reviji Clinical Infectious Diseases.

Do podobnih ugotovitev so prišli na Kitajskem, kjer so preučili podatke 112 bolnikov s covid-19, ki so bili sprejeti v bolnišnico Union v Wuhanu med 20. januarjem in 15. februarjem. Izkazalo se je, da je imelo med umrlimi zaradi okužbe z novim koronavirusom kar 88,2 odstotka bolnikov ITM nad 25, kar že pomeni debelost. Po drugi strani je bilo med preživelimi le 18,9 odstotka pretežkih. Po mnenju avtorjev raziskave to kaže, da je pri ljudeh s prekomerno telesno težo tveganje za težji potek bolezni in smrt zaradi covid-19 večje.

Čeprav znanstveniki priznavajo, da je treba vlogo telesne maščobe pri okužbi s koronavirusom še raziskati, je njihovo priporočilo jasno: "Ljudje s prekomerno telesno težo bi morali v tej pandemiji sprejeti dodatne ukrepe, da se ne bi okužili."