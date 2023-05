Strateški svet o prehrani otrok v šolah in vrtcih, Musar o problematiki otroške debelosti

Strateški svet za prehrano je danes razpravljal o prehrani otrok in mladostnikov v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Skupni cilj so po besedah članov sveta boljše prehranjevalne navade in prehranjevalni status otrok. Računajo, da bodo konsenz glede smernic prehranjevanja dosegli v kratkem, da bi te v veljavo stopile že z naslednjim šolskim letom. Aleš Musar, mož slovenske predsednice republike, je medtem napovedal, da bo Slovenija na osnovi prejšnjih razprav s strokovnjaki in danes sprejete deklaracije oblikovala svoja priporočila glede preprečevanja debelosti pri otrocih.

Po besedah predsednice strateškega sveta Nataše Fidler Mis si pri pripravi smernic prizadevajo, da bi zmanjšali količino visoko procesiranih živil v prehrani otrok, da bo ta pripravljena iz svežih, sezonskih, lokalnih živil. V luči tega si želijo tudi ustrezne spremembe zakonodaje, ki bi med drugim otrokom v vzgojno-izobraževalnih zavodih omogočila več živil slovenskih proizvajalcev.

Fidler Mis je ob tem opozorila tudi, da je v zadnjih letih v prehrani otrok tudi presežna količina soli in nasičenih maščob, kar povečuje tveganje za kronične nenalezljive bolezni. Velik problem predstavljajo tudi ocvrta živila in prevelike količine sladkorja v prehrani.

Slovenija smernic za prehranjevaje ni prenovila zadnjih 13 let

Vodja recenzentov smernic Boštjan Jakše je ob tem spomnil, da Slovenija zadnjih 13 let ni prenovila smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Opozoril je tudi na stopnjo debelosti med otroci, ki se je po njegovih besedah v zadnjih 20 letih potrojila, stopnja prekomerne telesne mase pa se je podvojila. To je po njegovem mnenju med drugim tudi posledica normalizacije nezdravega načina prehranjevanja pa tudi neuveljavljanja tako imenovanih mehkih ukrepov in torej ne zgolj šolske prehrane.

Zatrdil je, da so člani strateškega sveta sicer blizu konsenza glede novih smernic, nato pa bo sledila "akcija" na vseh ravneh, in sicer prehransko-zdravstveni, politični, kadrovski, logistični, izpostavil je tudi komunikacijski in družbeni vidik.

Eržen: Tisti, ki pripravljajo hrano, so zelo slabo plačani

Da bo po sprejetju zelo pomembna faza implementacije smernic, je v izjavi po seji sveta izpostavil tudi strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen. Optimističen je, da bodo v sorazmerno kratkem času uskladili še nekatera odprta vprašanja.

Opozoril je tudi na težave, povezane z logistiko oz. organizacijo, tisti, ki pripravljajo hrano, so namreč zelo slabo plačani. Pozdravil pa je predloge za brezplačno prehrano v šolah, saj bi tako vsi otroci dobili dostop do kakovostne hrane.

Glede možnosti uvedbe tudi zgolj rastlinskih obrokov bodo stališča še usklajevali, je napovedala Fidler Mis. Danes so se tako seznanili tudi s primeri praks v drugih državah. "Za Slovenijo še nismo dorekli, kako bomo to vpeljali, jasno pa je, da je Slovenija podpisnica vseh dokumentov, vezanih na bolj zdravo in trajnostno prehrano in okolje, zato nas čaka proces uvajanja več živil rastlinskega izvora," je pojasnila.