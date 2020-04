Četrtina testiranih v New Yorku s protitelesi novega koronavirusa

Po marčevskem zaprtju v sklopu ukrepov za zaustavitev širjenja novega koronavirusa bodo nekatere kulturne ustanove v avstrijski prestolnici po 15. maju ponovno odprle vrata za obiskovalce. Sredi maja bodo ponovno odprli dvorec Schönbrunn in tamkajšnji živalski vrt, konec meseca pa še muzej Albertina ter Umetnostnozgodovinski muzej.

Foto: Pixabay

Dvorec Schönbrunn in tamkajšnji živalski vrt bodo po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA za obiskovalce ponovno odprli 15. maja. "Veseli me, da lahko predvsem z dvorcem Schönbrunn in tamkajšnjim živalskim vrtom ponovno ponudimo eno od priljubljenih izletniških destinacij," je v četrtek povedala avstrijska gospodarska ministrica Margarete Schramböck.

Po njenih besedah so za vse lokacije oblikovali natančne koncepte za nadzorovano ponovno odprtje ter pri tem upoštevali priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in navodila ministrstva za zdravje. Kot bistveno je izpostavila prodajo vstopnic preko spletne platforme.

Živalski vrt dvorca Schönbrunn bo od 15. maja odprt vsak dan od 9. ure do 18.30, v zaprtih prostorih živalskega vrta pa bodo skušali vzpostaviti enosmerni sistem, tako da bi postopoma lahko odpirali tudi te. Vodenih ogledov zaenkrat ne bo, bodo pa označili poti, s čimer želijo zagotovi ustrezno razdaljo med obiskovalci.

V dvorcu Schönbrunn bodo možni individualni obiski, pri čemer bo otroški muzej zaenkrat ostal zaprt. V parku ob dvorcu, ki je sicer odprt že od 14. aprila, bodo bodo 15. maja odprli tudi Oranžerijo, medtem ko labirint in razgledna terasa ostajata do nadaljnjega zaprta. Bodo pa 15. maja ponovno odprli tudi Muzej Sisi in cesarske sobane ter sobane s srebrnino v dunajskem dvorcu Hofburg, še piše APA.

Muzeju Albertina in novo dunajsko razstavišče Albertina Modern bosta vrata za obiskovalce odprla 27. maja. S tem želijo, kot so sporočili v četrtek, ne le Dunajčankam in Dunajčanom, ampak tudi gostom iz drugih avstrijskih zveznih dežel, ki se bodo mudili v avstrijski prestolnici, ponuditi možnost obiska obeh hiš.

Prvič si bodo lahko ogledali otvoritveno razstavo Albertine Modern, ki naj bi jo sicer po prvotnih načrtih odprli 12. marca, a je bilo odprtje zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa odpovedano. Postavitev z naslovom Začetek. Umetnost na Dunaju med 1945 in 1980 združuje približno 400 del. V muzeju Albertina pa bodo podaljšali razstavo del nemškega slikarja Wilhelma Leibla in razstavo Zgodnje jedkanice - od Dürerja do Bruegla, ki so ju morali v marcu zapreti po samo dveh tednih.

Da bodo vrata odprli pred začetkom julija, so napovedali tudi v dunajskem Umetnostnozgodovinskem muzeju. "Muzeji morajo biti odprti, kadarkoli je to mogoče. Veseli nas, da lahko na podlagi spodbudne prognoze glede covida-19 in pozitivnih signalov s strani politike Umetnostnozgodovinski muzej ponovno odpremo že za binkošti konec maja," je besede generalne direktorice muzeja Sabine Haag povzela APA.

Kot posebno gesto dobrodošlice so se za junij odločili za model "plačaj po želji", tako se bo vsak obiskovalec lahko sam odločil, koliko bo odštel za vstopnino.

Sprva so sicer v muzeju napovedali, da bodo vrata ponovno odprli šele 1. julija. Pred tednom dni pa jih je presenetila novica, da lahko muzeji vrata ponovno odprejo od sredine maja. Kot je povedala direktorica muzeja, so seveda takoj začeli razmišljati o zgodnejšem odprtju. "Sedaj je potrebno načrtovati, kako lahko poteka obisk, koliko prostora potrebujejo obiskovalci, da se ne okužijo, koliko jih je lahko v enem prostoru," je poudarila. (STA)