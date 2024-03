Število ljudi, ki trpijo za debelostjo, se je početverilo

Število ljudi po svetu, ki trpijo za debelostjo, se je od leta 1990 početverilo in je preseglo milijardo, ugotavlja danes objavljena študija v medicinski reviji Lancet. Najhuje so prizadete revnejše države, obenem pa debelost med otroki in najstniki narašča hitreje kot med odraslimi, ugotavljajo raziskovalci.

Študija, ki je bila v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) objavljena pred svetovnim dnevom debelosti, 4. marca, ocenjuje, da je bilo leta 1990 na svetu približno 226 milijonov debelih odraslih, najstnikov in otrok. Število je do leta 2022 naraslo na 1,038 milijarde.

Mejnik presegli prej, kot so pričakovali

Pri WHO poudarjajo, da so mejnik milijarde debelih presegli prej, kot so pričakovali. Čeprav so se zdravniki zavedali, da številke hitro naraščajo, so pričakovali, da bodo milijardo presegli leta 2030, je ugotovitve študije komentiral predstavnik WHO in eden od avtorjev študije Francesco Branca.

Do aktualnih ugotovitev so se raziskovalci dokopali z analizo podatkov o višini in teži več kot 220 milijonov ljudi v več kot 190 državah. Ugotovili so, da je bilo leta 2022 debelih 504 milijone odraslih žensk in 374 milijonov moških.

Med moškimi se je raven debelosti od leta 1990 skoraj potrojila, za ženske pa več kot podvojila. Med otroki in najstniki jih je leta 2020 z debelostjo živelo približno 159 milijonov, medtem ko je to število leta 1990 znašalo 31 milijonov.

Na udaru prebivalcih revnih držav

Rast števila debelih se najbolj odraža v državah Polinezije, Mikronezije, Karibov, Bližnjega vzhoda in severne Afrike. Kot ugotavlja študija, imajo te države zdaj višje ravni debelosti kot številne industrializirane države z visokimi prihodki, še posebej tiste v Evropi.

"V preteklosti smo mislili, da je debelost težava bogatih, zdaj pa je postala težava sveta," je komentiral Branca, ki je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril še hitre spremembe v življenjskem slogu v državah s srednjimi in nizkimi prihodki.

Kakšni so podatki za Slovenijo?

Slovenija je po deležu debelosti med ženskami na 162. mestu sveta, 14-odstotni delež – 1,8 odstotne točke več kot leta 1990 – je najnižji med državami srednje Evrope. Med moškimi je delež debelosti 26 odstotkov, 14 odstotnih točk več kot leta 1990, kar Slovenijo uvršča na 63. mesto sveta.

Med dekleti, starimi od 5 do 19 let, je delež debelosti osemodstoten oziroma pet odstotnih točk višji kot leta 1990, kar Slovenijo uvršča na 95. mesto. Med fanti pa je delež debelih narasel za skoraj osem odstotnih točk na 13 odstotkov, s čimer naša država zaseda 88. mesto na svetu.

Obsežna študija sicer med drugim ugotavlja še, da je bilo leta 2022 prekomerno težkih 43 odstotkov odraslih. Kaže pa tudi, da so ravni podhranjenosti po svetu resda upadle, da pa še vedno marsikje predstavljajo zdravstveni izziv, zlasti v jugovzhodni Aziji in podsaharski Afriki.