Nemška študija: tega v letalu raje ne počnite

Raziskovalci so v študijo vključili mlade in zdrave prostovoljce ter starejše in tiste z že spremljajočimi zdravstvenimi težavami. Ugotovili so, da pitje alkohola, preden zaspite na dolgem letu, lahko predstavlja tveganje za zdravje celo mladih in zdravih potnikov, medtem ko so tveganja pri starejših in tistih z zdravstvenimi težavami povečana.

Kombinacija uživanja alkohola, spanja in nizke koncentracije kisika na visokih nadmorskih višinah ogroža srčno-žilni sistem in podaljšuje trajanje hipoksemije ali nizke ravni kisika v krvi. Ta navada tudi zmanjšuje kakovost spanja, so ugotovili raziskovalci.

Do you ever grab a drink before hopping on a long flight? Researchers found falling asleep on a plane after consuming alcohol can lead to low blood oxygen levels and an increased heart rate due to the low cabin pressure experienced at cruising altitude. https://t.co/VEPoskKyl9 pic.twitter.com/mChVBbJwxm — Yahoo News (@YahooNews) June 4, 2024

Ekipa je bila presenečena, "ko je videla, da je učinek tako močan," je za NBC News povedala soavtorica študije Eva-Maria Elmenhorst.

Znižan atmosferski tlak v kabinah letal že tako poslabša raven nasičenosti krvi s kisikom, z dodatnim učinkom uživanja alkohola pa so laboratorijski testi pokazali, da se je nasičenost krvi s kisikom pri udeležencih dodatno zmanjšala, njihov srčni utrip se je povišal in globok spanec se je zmanjšal.

Tudi mladi in zdravi udeleženci so med spanjem trpeli zaradi klinično pomembne desaturacije (padca nasičenosti arterijske krvi s kisikom) in pospeševanja srčnega utripa, so ugotovili s študijo.

"Večji odmerki alkohola bi lahko okrepili te učinke, kar bi lahko povečalo tveganje za zdravstvene zaplete in nujne medicinske primere med letom, zlasti med starejšimi posamezniki in tistimi z že obstoječimi zdravstvenimi težavami," je dodala Elmenhorsteva.