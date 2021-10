Absurdno pijan za volan, končal je na strehi. Policija: Poiščite si prevoz!

Tržiški policisti so včeraj zvečer na Virjah v Tržiču obravnavali nesrečo voznika, ki je imel v krvi kar 1,30 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniškega dovoljenja voznik nima, so sporočili iz policije. Končal je na strehi, potnico pa so iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci.

Nesrečo je voznik povzročil zaradi kombinacije alkohola in prehitre vožnje. "Z avtomobilom se je prevrnil na streho. Potnico so iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci. Za voznika je bil odrejen še strokovni pregled," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Postopek proti vozniku še poteka. "Gre za absurdno vrednost alkohola in na drugi strani tudi za nerazumno dejanje potnika, da se sploh želi peljati s takim voznikom. Ogrožena sta oba, običajno potnik celo bolj kot voznik," so še opozorili na policiji.

Gasilci so prometno in požarno zavarovali kraj nezgode, pomagali reševalcem NMP Tržič pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila, na vozilu odklopili akumulator in ga postavili na kolesa. Policiji so pomagali tudi z razsvetljavo kraja nesreče.

Na intervenciji je sodelovalo 17 gasilcev, od tega 13 iz društva PGD Bistrica pri Tržiču.