Spektakularna nesreča v Ljubljani, hujših posledic, čudežno, ni bilo

Voznik je v petek pozno zvečer na Celovški cesti v Ljubljani zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad svojim vozilom. Odneslo ga je čez levi vozni pas, kolesarsko stezo in pločnik, nato pa je trčil v drog semaforja. Osebni avtomobil je končal na strehi. Objestni voznik je na srečo zgrešil pešce in kolesarje, sam pa je v nesreči utrpel le lažje telesne poškodbe.

Oglejte si fotografije nesreče, ki jih je na družbenem omrežju Twitter objavil profil @skledar_tv:

Huda prometna nesreča, bojda zaradi prevelike hitrosti in prehitevanja, na srečo brez hujših telesnih poškodb, na križišču ob Celovški 34 in Frankopanski 2, nasproti hale Tivoli v LJ. Vsa pohvala reševalcem in gasilcem, ki so bili na kraju nesreče v nekaj minutah... pic.twitter.com/03fxCvCsXR — S-TV Skledar (@skledar_tv) October 1, 2021

Voznika, ki je povzročil nesrečo, so z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Policisti, ki so prispeli na kraj nesreče, so vozniku odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki pa je bil negativen, zato so mu izdali zgolj plačilni nalog zaradi povzročitve nesreče, so danes sporočili s PU Ljubljana.