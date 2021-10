Huda nesreča pri Ljubljani, 22-letnik se bori za življenje

Na cesti iz smeri Besnice proti Podgradu je v soboto nekaj pred polnočjo prišlo do prometne nesreče, v kateri se je poškodoval 22-letni voznik; njegovo življenje je ogroženo. Do nesreče je prišlo, ko je pri vožnji v ovinek zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal z vozišča, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.