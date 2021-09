Zaradi neprilagojene hitrosti je 20-letnik izgubil oblast nad vozilom in trčil v stanovanjsko hišo, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti Policijske uprave Trebnje so včeraj obravnavali prometno nesrečo, ko je 20-letni voznik z 1,3 promila alkohola v krvi izgubil oblast nad vozilom in trčil v stanovanjsko hišo. V nesreči se je lažje poškodoval 20-letni sopotnik, so sporočili s policije.

O prometni nesreči v naselju Preloge na območju Mokronoga so policiste obvestili ob 21.30. Po opravljenem pregledu so ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,65 miligrama alkohola. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom in trčil v stanovanjsko hišo, so sporočili s PU Novo mesto.

20-letni sopotnik je utrpel lažje poškodbe, reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.