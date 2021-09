Posnetki izjemne poteze pogumnega policista obkrožili svet #video

Policist začetnik Pedro Garcia je, potem ko je policijska patrulja prišla na kraj nesreče na kalifornijski avtocesti, pogumno stekel do vozila in brez pomisleka iz njega začel vleči voznika, ko so plameni že zajeli vozilo. Voznikovi podplati so se, kot je razvidno s posnetka, zaradi vročine prilepili na tla vozila, voznik pa je bil v nezavesti, poroča Daily Mail.

Nezavestnega voznika je rešil pred plameni in smrtjo

"Menim, da sem bil le na pravem mestu ob pravem času," je povedal policist in dodal: "Vem, da bi vsak drug policist z oddelka v taki situaciji ravnal enako."

Šef lokalne policije Anthony Mata je za televizijo ABC povedal, da je Garcieva predanost ne le do dela, ampak tudi do skupnosti, neverjetna.

Poškodovanca so odpeljali v bolnišnico, razlog za nesrečo pa še raziskujejo.