V prometni nesreči umrl 19-letnik

Policijo so v torek ob 23.18 obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti med Novo Gorico in Rožno Dolino. V čelnem trčenju je umrl 19-letni sopotnik v osebnem avtomobilu, ki ga je zaneslo na nasprotno vozišče ob vstopu v predor Panovec ravno v trenutku, ko je nasproti pravilno pripeljala 44-letna voznica.

V prometni nesreči so se poškodovali še trije ljudje, dva človeka huje in eden lažje, je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Nova Gorica Dean Božnik.

Na kraju nesreče so posredovali poklicni gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica in reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica. O prometni nesreči so obvestili tudi pristojnega preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo.