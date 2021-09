Smrt motorista na cesti med Sečovljami in Lucijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Parecagu je danes okoli 14. ure prišlo do prometne nesreče med avtomobilom in motornim kolesom, v kateri je motorist umrl na kraju nesreče. Cesta Sečovlje-Lucija je zaprta, so sporočili iz Policijske uprave Koper.