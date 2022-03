76-letna voznica pijana vozila kar po platišču kolesa

Policisti Postaje prometne policije Murska Sobota so v sredo pri kontroli cestnega prometa v Murski Soboti postali pozorni na voznico osebnega avtomobila, ki je v več križiščih storila prekršek in vozila zelo nezanesljivo. Bila je alkoholizirana, poleg tega, da je imela poškodovano vozilo, je vozila kar po platišču kolesa.

Ko so policisti okoli 15. ure v sredo v Murski Soboti ustavili voznico in jo kontrolirali, je 76-letna voznica osebnega avtomobila kazala očitne znake alkoholiziranosti.

Pijana povzročila prometno nesrečo in odpeljala

Odredili so ji preizkus alkoholiziranosti, ki je nameril 0,96 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Ugotovili so še, da ima poškodovano vozilo po celotni levi strani in da vozi po platišču kolesa. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja so policisti ugotovili, da je zunaj naselja Martjanci povzročila prometno nesrečo, kjer je pri vožnji trčila v kovinsko varnostno ograjo, ter zapustila kraj nesreče. Zoper voznico bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

"Pomurski policisti opažamo povečano število voznikov pod vplivom alkohola, zato voznike ponovno pozivamo, da ravnajo odgovorno in za volan sedejo le trezni. Če bodo uživali alkoholne pijače, naj se ne odločajo za vožnjo v cestnem prometu, vozilo naj vozi oseba, ki ni uživala alkoholnih pijač ali pa se odločijo za uporabo javnih prevoznih sredstev," so še sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Vozniki naj dosledno upoštevajte tudi druga cestnoprometna pravila, še zlasti pravila o hitrosti, prehitevanju, prednosti, varnostni razdalji, uporabi varnostnih pasov in mobilnih telefonov, javnosti še sporočajo s policije.