Porazil je korporacijo in povrnil boljše počutje tisočim ljudem

Oglasno sporočilo

Francoski znanstvenik je razvil metodo za izgubo odvečnih kilogramov, ki hkrati razgrajuje maščobo, ima učinke razstrupljanja ter ugodno vpliva na ožilje in sklepe. Vse to brez operacije, skalpelov, stradanja in napornih treningov.

Ana J. je z novo metodo hujšanja izgubila rekordnih 31 kilogramov. Foto: Grobally LLC

Francoski znanstvenik obljublja: Konec korporativnih zarot!

Hujšanje, čiščenje telesa in metode krepitve sklepov so danes velika industrija. Izdelki za hujšanje,"fatburnerji", razstrupljevalni obliži, hladilni geli in čudežna hrana za hujšanje. Proizvajalci brez sramu proizvajajo izdelke, ki vsebujejo najcenejše sestavine, postavljajo pretirane cene in nenehno izumljajo nove "čudežne" izdelke ...

"Obupani ljudje se vedno znova odločajo za nakup, in če en pristop ne deluje, bodo poskusili z drugimi izdelki istega proizvajalca. To je tisto, kar si korporacije želijo. Na račun težav nevednih uporabnikov želijo služiti denar. Kot znanstvenik tega nisem mogel dovoliti. Lahko letimo v vesolje, izvajamo presaditve organov ter se znebimo odvečne teže, bolečin v sklepih, razstrupimo telo in hkrati okrepimo ožilje. Vse, kar je potrebno, je volja!"

Znanstvenik Adam D. navaja:

Da bi prekinili monopol farmacevtske korporacije, je ekipa profesorja Adama D. testirala na stotine snovi in metod za hujšanje. Po petih letih neštetih testiranj so našli edinstveno kombinacijo snovi, ki hkrati:

➢ čisti kri in razstruplja telo ter uravnava holesterol,

➢ krepi ožilje,

➢ zmanjšuje apetit in zavira občutek lakote,

➢ pospešuje razgradnjo maščobnega tkiva in uravnava raven sladkorja v krvi,

➢ povečuje presnovo maščob za 256 odstotkov,

➢ krepi sklepe ter

➢ nudi še več drugih koristi za zdravje.

Zakaj je sinergija ključnega pomena za hujšanje?

Profesor Adam D. pojasnjuje:

Pet let intenzivnih raziskav nas je pripeljalo do spoznanja, da hujšanje ni zgolj posledica stradanja, uporabe prehranskih dodatkov ali mučenja v telovadnici. Gre za zapleten proces, in če želite doseči trajno izgubo teže ter se izogniti "jo-jo" učinku, morate ne le spodbujati kurjenje maščob, temveč tudi izboljšati svoj metabolizem ter razstrupiti svoje telo. To pomeni, da je ključna sinergija.

Znanost potrjuje, da se dodatki, ki se uporabljajo hkrati, lahko izjemno učinkovito dopolnjujejo in delujejo bolje, kot če bi uživali vsak dodatek posebej. Zahvaljujoč sinergiji v kontekstu hujšanja, se je metoda hujšanja in razstrupljanja izkazala za štirikrat bolj učinkovito rešitev v primerjavi z drugimi pristopi, kot so diete ali vadba!

Kako sinergistična metoda vodi do izgube teže?

Sinergistična metoda hujšanja in razstrupljanja deluje v skladu z dnevno-nočnim urnikom. Zjutraj poskrbi za kurjenje maščob, zaviranje lakote ter povečanje energije. Ponoči pa se telo intenzivno razstruplja. Študije so pokazale, da so uporabniki metode izgubili tudi do 14 kilogramov telesne mase, vendar ne v letu ali dveh, temveč v izjemnih 28 dneh!

Odkritje, da nihče ni želel ...

Po natančni analizi raziskav in začetnih intervjujev z uporabniki metode je postalo očitno, da je sinergistična metoda hujšanja in razstrupljanja profesorja Adama D. izjemno učinkovita. Ta učinkovitost je postavila v težave številna podjetja, ki proizvajajo izdelke za hujšanje, "fatburnerje", prehranske dodatke, ki nagovarjajo le eno od omenjenih težav ter ustvarjalce "čudežnih" razstrupljevalnih diet in napitkov.

Ko so proizvajalci na trgu prepoznali koristi nove metode, so se odločili za ukrepanje, vendar nobeno ob bolj znanih podjetij ni bilo pripravljeno odkupiti formule in začeti s proizvodnjo edinstvenega preparata. Na srečo se profesor ni predal in po več mesecih iskanja v Švici našel majhno družinsko podjetje, ki je bilo pripravljeno formulo izdelati v skladu s svojimi smernicami.

Ta visokokakovostna sinergistična metoda hujšanja in razstrupljanja, proizvedena v majhnih serijah, se je izkazala za pravi preboj, kar so potrdili številni raziskovalni inštituti v Evropi in ZDA. Metodo je preizkusilo že več kot 127 tisoč ljudi, med njimi tudi mnogi, ki so se leta borili s prekomerno težo, nekateri skoraj celo življenje. Spet drugi so več let živeli s prekomerno težo in zaradi tega celo potrebovali pomoč pri vsakodnevnih opravilih. Zahvaljujoč sinergistični metodi so v le nekaj mesecih izgubili tudi do 40, 50 ali celo 60 kilogramov.

Kljub izjemni učinkovitosti so zadovoljni uporabniki metode v skrbeh, saj težko pridejo do originalne formule profesorja Adama D.

POZOR! Izvirno formulo profesorja Adama D. lahko preverite izključno na njegovi uradni spletni strani. Zanimanje za metodo je preseglo pričakovanja in zaloge izginjajo s svetlobno hitrostjo. Zato je pametno ukrepati zdaj, saj se ta edinstvena ponudba ne bo nikoli več ponovila.

Naročnik oglasnega sporočila je Grobally LLC.