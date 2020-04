Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Trst bo v prihodnjih dneh, morda že v sredo, priplula bolniška ladja, na katero bodo vkrcali oskrbovance domov za starejše občane, pri katerih so ugotovili okužbo z novim koronavirusom. Nanjo naj bi za začetek sprejeli 50 starejših oseb, na spletni strani poroča Primorski dnevnik.

Odločitev o prihodu ladje je v ponedeljek sprejel pokrajinski odbor za izredne razmere, ki se je sestal na zahtevo deželne uprave Furlanije - Julijske krajine, piše STA.

Ni še znano, kje bo ladja zasidrana

Na ladjo bodo sprejeli osebe, ki so trenutno nameščene v domovih za starejše in tam zanje ne morejo vzpostaviti ustreznih prostorov za izolacijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Dodaja, da za zdaj še ni znano, kje natančno se bo zasidrala ladja, ki sicer lahko sprejme 200 ljudi.

Po poročanju Primorskega dnevnika je bilo v Trstu precej nasprotovanja namestitvi okuženih na ladjo, češ da ladje niso primerne za oskrbo, sploh starejših, in so bile pred meseci tudi prva žarišča epidemije.

V Furlaniji - Julijski krajini so v ponedeljek zabeležili 2.977 oseb, okuženih z novim koronavirusom, kar je 60 več kot dan pred tem oziroma največ po 16. aprilu, ko so zabeležili 72 novih okužb. Doslej je ozdravelo 1.288 oseb, 271 jih je umrlo, od tega sedem v ponedeljek, je sporočila italijanska civilna zaščita. Največ oseb, 141, je umrlo v Trstu, sledi Videm z 68 smrtnimi žrtvami, Pordenone z 58 in Gorica s štirimi, poroča STA.