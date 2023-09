Kljub vzpostavitvi novega parkirišča v Mojstrani in brezplačnim avtobusnim prevozom je bilo tudi letos poleti v dolini Vrata veliko pločevine. V teh dneh poteka postavljanje obljubljene zapornice na državni cesti, vendar brez novega prometnega režima še ne bo delovala. V Kranjski Gori računajo, da bo režim dorečen do prihodnjega poletja.

Dolino Vrata je tudi v letošnjem poletju zaznamoval prometni kaos. "Domačini bi rekli, da je tudi izkušnja letošnjega poletja slaba in da je v dolini preveč pločevine, kar je verjetno tudi res. Prebivalci Triglavske ulice že od 3. ali 4. ure zjutraj ne morejo spati, ker potekajo hitrostne dirke, kdo bo prvi v Vratih," je opozoril predsednik Turističnega društva Dovje - Mojstrana Matjaž Podlipnik.

Pojasnil je, da so to problematiko poskušali lajšati z ureditvijo novega parkirišča v Mojstrani in z brezplačnim prevozom v Vrata. "Vendar je vse to strel v prazno, če se v Vratih ne uvede parkirnine, ki bo dražja kot v Mojstrani," je dejal Podlipnik. Verjame, da bo po več letih dogovarjanja med občino in državnimi institucijami prihodnje poletje ustrezen prometni režim za Vrata vendarle vzpostavljen, čeprav se, kot pravi, stvari premikajo po polžje.

Direkcija za infrastrukturo postavlja zapornico na cesti proti Vratom

Direkcija za infrastrukturo trenutno postavlja zapornico na cesti proti Vratom, urediti pa bo treba tudi še obračališče, za kar še čakajo soglasje. Šele ko bo sprejet nov prometni režim, pa bo zapornica lahko tudi v uporabi. Trenutno deluje le prikazovalnik zasedenosti parkirišč v Vratih.

Kranjskogorska županja Henrika Zupan je pojasnila, da je občina v stalni navezi z državnimi organi in vztraja, da se zadeve uredijo do naslednje poletne sezone. "Samo z vzpostavitvijo zapornice in obračališča se problema ne bo rešilo. Z vsemi deležniki moramo določiti prometni režim, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji bo mogoče z osebnimi vozili vstopati v Vrata," je poudarila. Tudi sama je dejala, da brezplačni avtobusni prevozi, ki sta jih zagotovila občina in javni zavod Triglavski narodni park (TNP), niso bili zadosti izkoriščeni, čeprav je avtobus v glavni sezoni vozil na vsako uro od 5. ure zjutraj. Večina obiskovalcev se še vedno raje z lastnim avtom zapelje skoraj pod Triglavsko severno steno.

Da bi ljudi odvrnili od tega in jih spodbudili k rabi javnega prevoza, bo tudi po njenem mnenju moral biti vstop v dolino oziroma parkiranje v njej dražje od parkiranja v Mojstrani z brezplačnim prevozom v Vrata. Položaj bi se lahko popravil tudi z ureditvijo parkirišč v samih Vratih, kjer je zdaj ob koncu parkirišča pogosto dvignjena zapornica in ljudje parkirajo vsepovsod, kot je opozoril Podlipnik.

Županja je pojasnila, da občina z medobčinskim redarstvom ni pristojna za urejanje parkiranja v Vratih, saj je del zemljišč v lasti agrarne skupnosti, preostali del zemljišč pa je kategoriziran kot država cesta. Občina se zato z ministrstvom za infrastrukturo dogovarja, da bi se del zemljišč prekategorizirali in bi lahko tudi občina vplivala na režim parkiranja v Vratih. Do takrat bi po mnenju županje lahko na travnikih parkirana vozila v Vratih sankcionirali naravovarstveni nadzorniki TNP.

V javnem zavodu TNP glede tega pojasnjujejo, da podpirajo možnost parkiranja samo na peščenem parkirišču na koncu doline, in sicer do obstoječe zapornice, ki pelje proti Aljaževemu domu, čeprav tudi parkiranje na tem parkirišču še vedno ni pravnoformalno urejeno.

V javnem zavodu TNP se trudijo uveljaviti celovit prometni režim za vso dolino

"Parkiranje na prodišču Triglavske Bistrice in omogočanje vožnje z motornimi vozili prek omenjene zapornice ter parkiranje pred Aljaževim in Šlajmarjevim domom je v nasprotju z zakonodajo ter v nasprotju z vsemi dozdajšnjimi dogovori in stališči zavoda," so poudarili. Dodali so, da zadeve niso sistemsko urejene in planinsko društvo obiskovalce usmerja na nedovoljene površine, zato bi bilo kaznovanje obiskovalcev nesorazmeren ukrep.

Ureditev mirujočega prometa ob koncu državne ceste v dolini Vrata terja uskladitev med več deležniki, in sicer direkcijo za infrastrukturo kot upravljavcem državne ceste, agrarno skupnostjo kot lastnikom dela zemljišč, planinskim društvom kot večletnim neuradnim skrbnikom parkirišča na koncu doline, pa tudi javnim zavodom TNP in kranjskogorsko občino.

V javnem zavodu TNP poudarjajo, da usmerjajo ves trud k uveljavitvi celovitega prometnega režima za vso dolino, z uvedbo zapornice na začetku doline, uveljavitvijo javnega prevoza, določitvijo maksimalnega števila parkirnih mest v dolini in določitvijo delov dneva brez možnosti vstopa v dolino z individualnimi motornimi vozili.

"Ob tem zaradi različnih pristojnosti upravljavcev v tem območju in lastniških razmer postopki tečejo počasi, že dogovorjene rešitve, sporazumi in izpolnjevanje pogojev prek upravnih dovoljenj pa se zamikajo v prihodnje leto," so poudarili v javnem zavodu TNP.

