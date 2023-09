S helikopterjem pod Triglavom rešili tri bolne osebe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V gore hodite dobro opremljeni in pripravljeni, svetuje policija.

Foto: Letalska policijska enota

Kranjske policiste so v četrtek okoli 9. ure obvestili, da tri obolele osebe na območju Doma Planika potrebujejo pomoč. Rešili so jih s helikopterjem.

Proti Domu Planika je poletela dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS s policistom gorske enote, ki je osebam pomagala in jih s helikopterjem slovenske policije prepeljala v dolino.

Ena oseba je potrebovala nadaljnjo zdravniško oskrbo, zato so jo z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Na kraju dogodka so pomagali tudi gorski reševalci GRS Bohinj, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Alpinistu zdrsnilo in je poškodovan

Za še eno reševanje so policiste prosili nekaj pred 16. uro.

Med plezanjem po Slovenski smeri Triglavske severne stene sta se zaplezala alpinista. Eden od njiju, 30-letni alpinist, je zdrsnil in se poškodoval. Bil je primerno opremljen.

Na kraju so mu pomagali gorski reševalci GRS Mojstrana in dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS s policistom gorske enote. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo, nepoškodovanega alpinista pa v dolino.