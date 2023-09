Z zahtevnim reševanjem z Razorja rešili poškodovanega 69-letnika #foto

Letalska policijska enota je danes z dežurno ekipo GRZS za reševanje v gorah s kombinacijo helikopterskega in klasičnega reševanja pomagala poškodovanemu 69-letnemu pohodniku, ki je pod vrhom Razorja padel na zahtevnem in nezavarovanem delu poti. Kraj nesreče je bil zaradi slabšega vremena in baze oblakov na višini območja nesreče nedostopen.

Zaradi nedostopnega terena je po več poskusih prileta helikopterja do kraja nesreče ekipa v reševanje vključila še gorske reševalce GRS Bovec, ki so bili s helikopterjem prepeljani do najvišje točke, od koder so lahko hitreje pomagali predvidoma huje poškodovanemu pohodniku.

V zahtevnem večurnem klasičnem delu reševanja so moškega reševalci z Razorja prenesli do višine okoli 2.300 metrov, od koder so ga nato lahko dvignili v helikopter in poleteli do zdravstvene ustanove.

"Vreme velikokrat kroji in odloča o naši usodi. Enako je s previdnostjo, odgovornostjo, opremo, možnostjo predvidevanja ter izkušenostjo, zmožnostmi in sposobnostmi vsakega posameznika. Potem je pa tukaj še sreča, na katero pa človek nima vpliva. Vikend bo, kot kaže, lep, zato se bo marsikdo odločil za pot v gore. Bodite previdni, pazite nase, informirajte in prilagodite se, predvsem pa nikjer ne tvegajte in se varno vrnite domov," je v sporočilu zapisal Dean Božnik s Policijske uprave Nova Gorica.

Najpogostejši vzroki za nesreče so padci, zdrsi, odlomi in padanje kamenja, neiformiranost, neustrezna pripravljenost in opremljenost ter bolezenska stanja.

