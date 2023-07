Tuji planinki onemogli in prezebli v gorah, na pomoč gorski reševalci in letalska policija #foto

Letalska policijska enota z dežurno ekipo in gorski reševalci so na območju Razorja na Bovškem v četrtek rešili tuji planinki, državljanki Velike Britanije, ki sta se v gore podali v izredno slabih vremenskih razmerah. Med hojo sta zašli s poti in onemogli ter prezebli.

Državljanki Velike Britanije, stari 30 in 63 let, sta hodili v zelo slabih vremenskih razmerah, med hojo sta zašli s poti ter zaradi izčrpanosti onemogli. Na pomoč so jima priskočili gorski reševalci GRS Bovec, ki so pohodnici našli. Posredovala je tudi ekipa Letalske policijske enote z dežurno ekipo GRS z Brnika, ki je obe planinki s policijskim helikopterjem prepeljala v dolino Trente, kjer so ju prevzeli člani GRS iz Bovca, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Ob tem na policiji pozivajo k previdnosti, primerni opremi, informiranosti, ustreznim pripravam in predvsem odgovornosti. "Pravilno načrtujte ture, informirajte se o poti, bodite ustrezno opremljeni, preverite vremensko napoved in upoštevajte možnost neviht, ki so v gorah izredno nevarne," so zapisali.