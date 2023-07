Letalska policija v gorah zaradi nevihte dvakrat reševala slovenske pohodnike

Preverite vremenske razmere in upoštevajte nevarnost neviht, ki so v gorah izredno nevarne.

Preverite vremenske razmere in upoštevajte nevarnost neviht, ki so v gorah izredno nevarne. Foto: PU Ljubljana

Na območju Komne so starša s starejšim otrokom z uporabo vitle v zahtevnih vremenskih razmerah nepoškodovana dvignili v helikopter in prepeljali v dolino. Na kraju so zabeležili sunke vetra do 80 kilometrov na uro. To je bilo včeraj drugo reševanje zaradi nevihte.

Že zgodaj zjutraj so reševali dve obnemogli pohodnici, ki sta zaradi hudega nočnega neurja obtičali na območju Malih podov ob Turski gori. V obeh primerih gre za slovenske pohodnike.

Sunki vetra so dosegali do 80 kilometrov na uro. Foto: PU Kranj

Načrtujte ture

"Ob povečanem številu reševanj v gorah pozivamo k veliki previdnosti. Pravilno načrtujte ture, informirajte se o poti, bodite ustrezno opremljeni, preverite vremensko napoved in upoštevajte možnost neviht, ki so v gorah izredno nevarne. Če nimate znanja in izkušenj, uporabite licencirane planinske in gorske vodnike, ki bodo s strokovnim znanjem znali poskrbeti za vašo varnost," svetujejo pri Policijski upravi Kranj.