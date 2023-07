Huda nesreča s traktorjem: ena oseba umrla, druga v bolnišnici

Nesreča se je zgodila okoli 18.55, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Trebnje in PGD Šentrupert so zavarovali ter razsvetljevali kraj nesreče, preprečili iztekanje goriva, nudili pomoč policiji in delavcu avtovleke ter prenesli enega ponesrečenca do reševalnega vozila, reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje pa so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Druga oseba je na kraju poškodbam podlegla.