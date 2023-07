Šestindvajsetletnik trčil v 70-letnega pešca, ta je zaradi hudih poškodb umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes popoldne se je na cesti Železniki–Škofja Loka v Podlubniku zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 70-letni pešec, so sporočili škofjeloški policisti.

Po do sedaj znanih podatkih je 26-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Železnikov proti Škofji Loki. V Podlubniku je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v pešca, ki je prečkal cesto čez prehod za pešce. Pešec je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in državni tožilec. Policisti so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in zoper voznika vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.