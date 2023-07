Med prostim plezanjem padla s 150 metrov višine

A woman fell to her death this weekend while free-solo climbing Blitzen Ridge in Colorado’s Rocky Mountain National Park.https://t.co/h60ZMEyMDo — The Daily Beast (@thedailybeast) July 12, 2023

Padec 26-letnice iz mesta Boulder v ameriški zvezni državi Kolorado je čuvajem narodnega parka prijavil njen 27-letni spremljevalec.

Prosto plezanje je tvegan način alpinizma oziroma skalnega plezanja, pri katerem se pleza brez vrvi, pomoči ali varovalne opreme, kar pomeni, da ste v primeru padca nezaščiteni.

Člani iskalno-reševalne ekipe so nepoškodovanega partnerja našli v nedeljo zvečer in ga s helikopterjem prepeljali v drug del parka. Truplo 26-letnice so s helikopterjem prepeljali na dostopnejše območje, nato pa na sodno medicino, kjer bodo ugotovili vzrok smrti, so še zapisali v sporočilu za javnost.