Po več letih je znano, kako bodo uredili prometni kaos na prelazu Vršič

O rešitvah in načrtih za prometno ureditev doline Vrata in prelaza Vršič so predstavniki lokalnih skupnosti, strokovnih institucij ter ministrstev govorili na petkovem posvetu o umirjanju prometa v alpskih dolinah, ki so ga pripravili v Kranjski Gori. Sodelovala sta tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek ter minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

Promet, omejen z zapornico, plačljivimi parkirnimi mesti in javnim prevozom

Bratuškova je povedala, da bo promet v dolino Vrata omejen z zapornico, maksimalnim številom plačljivih parkirnih mest in urejenim javnim prevozom. Promet na prelaz Vršič pa bo urejen z zapornicama na vsaki strani prelaza in prav tako z maksimalnim številom plačljivih parkirnih mest na vrhu ter urejenim javnim prevozom. Za vse tranzitne potnike bo čez Vršič omogočen brezplačen prehod, saj gre za državno cesto.

Minister Brežan je prepričan, da so omenjene rešitve korak v pravo smer. Izpostavil je, da pri njihovem snovanju sodelujejo vsi deležniki, vključno s pristojnimi ministrstvi, Direkcijo RS za infrastrukturo, javnim zavodom Triglavski narodni park (TNP), Zavodom RS za varstvo narave in lokalnimi skupnostmi.

"Omejevanje prometa je zagotovo prava rešitev, ki se je kot taka že pokazala v nekaterih primerih dobrih praks, ki se uvajajo v okviru skupnosti Julijskih Alp, pri čemer prednjači Bohinj, izkušnje s tem pa imamo tudi že na primorski strani," je navedel Brežan in pojasnil, da sedaj podoben koncept določitve zmogljivosti parkirišč, omejitve osebnega motornega prometa in vzpostavljanja javnega prevoza uvajajo tudi na državne ceste. "Korak za korakom bomo zagotovo prišli do režima in stanja, ki si ga želimo," dejal.

Režim z zapornicami bo najverjetneje zaživel prihodnje poletje

Dogovori za nov prometni režim na cesti v Vrata so intenzivno potekali več let, tako so se izvajali tudi koraki v to smer. Občina je zagotovila parkirišča v Mojstrani in javni prevoz v dolino, postavljen je bil prikazovalnik prostih parkirnih mest v Vratih, režim z zapornicami pa bo očitno v celoti zaživel prihodnje poletje.

Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Bojan Tičar je pojasnil, da so trenutno tik pred izborom izvajalca za postavitev zapornice, sočasno ta mesec teče štetje prometa, da bodo lahko na podlagi podatkov ustrezno prilagajali prometni režim. "O tem se pogovarjamo že dolgo, sedaj pa smo resnično tik pred tem, da bodo zadeve stekle," je zagotovil.

Kranjskogorska županja Henrika Zupan je spomnila, da so bili prvi projekti narejeni že leta 2006, sedaj pa vendarle počasi prihaja do realizacije. Ob postavitvi zapornic bo treba urediti še sistem izjem, medobčinsko redarstvo pa bo skrbelo za red pri parkiranju v Vratih, kjer bo država upravljanje zemljišč prenesla na občino. Prav tako je županja zadovoljna, da se bo uredil promet na Vršiču, ki predstavlja še večji zalogaj, saj mora cesta omogočati tranzit med Gorenjsko in Primorsko. Še naprej ostaja v igri možnost izgradnje predora, hitreje uresničljiva rešitev pa bo postavitev zapornic.

Vodja oddelka za prostor v javnem zavodu TNP Aleš Zdešar je pojasnil, da je predvidena zapornica na obeh straneh prelaza, pri čemer bi bil tranzit čezenj brezplačen, obiskovalci visokogorja pa bi ob prekoračitvi časa, ki bi bil določen za prevoz, pri izstopu plačali parkirnino. Istočasno bi se na vrhu prelaza uredilo parkirišča, občina pa bi skrbela za mirujoči promet in javni prevoz.

"Ni še povsem jasno, kako bo zadeva funkcionirala. Treba jo je zelo dobro premisliti in kasneje sistem po potrebi in na podlagi izkušenj tudi prilagajati," je dejal Zdešar, ki je prepričan, da bodo v sodelovanju z vsemi akterji v nekaj letih prišli do optimalnega sistema. Na podoben način tovrstne težave že rešujejo v Avstriji in Dolomitih.

Kot je opozoril, je stanje na Vršiču zlasti v poletnih mesecih nevzdržno. Cesta je tudi nevarna, saj so avtomobili parkirani po cesti na različnih neprimernih mestih. Poleg tega je težava v hrupu, ki ga povzročajo vozila. To še posebej velja za motorje, zato so po asfaltiranju ceste v Vrata vožnjo v dolino z motorji prepovedali.

Zdešar je prepričan, da bo urejen sistem v Vratih in na Vršiču boljši za vse, tako za obiskovalce in njihovo doživljanje tega območja kot za samo upravljanje. Je pa nujna sprememba v miselnosti. "Sedaj imamo vendarle zakonske rešitve, da je tudi na nekaterih državnih cestah v zavarovanih območjih mogoče omejiti promet tako z vidika varnosti kot z vidika varstva narave," je dejal.