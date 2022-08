Prometni kaos na Vršiču: "To so danes vozniki povsem zanemarili "

Stanje na Vršiču se po intenzivnih več-urnih aktivnostih policistov normalizira, so sporočili kranjski policisti, ki so zaradi prometnega kaosa morali posredovati na cesti Kranjska Gora-Vršič. Ker gnečo pričakujejo tudi jutri, voznike pozivajo k odgovornosti in upoštevanju spodaj navedenih pravil.

Kot so pojasnili, so težavo povzročala parkirana vozila na eni in obeh straneh ceste ter velika gneča na in pod gorskim prelazom, ki je turistično območje in tudi izhodišče za številne gore v okolici.

"Vozniki so danes povsem zanemarili dejstvo, da se na določenih mestih proti Vršiču že na prazni cesti težko srečata dva avtomobila, če so vozila parkirana ob strani, pa je situacija nemogoča," so zapisali in dodali, da je tako bilo tudi danes. Največ težav je bilo od 22 serpentine na gorenjski strani in v prvih štirih ovinkih od vrha prelaza navzdol na trentarsko stran.

Voznike pozivajo k odgovornosti in upoštevanju pravil

Navedli so, da mora na cesti vedno biti dovolj prostora, da se promet normalno odvija, predvsem pa mora biti dovolj prostora za interventna vozila. Tega danes ni bilo, so dodali.

Parkiranje je med drugim prepovedano na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod vrhom klanca ipd.) in na vozišču ceste zunaj naselja. To velja tudi za Vršič, so še zapisali.

Povečan promet prek prelaza in na njem pričakujejo tudi na praznični ponedeljek.