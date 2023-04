Snežni plaz zaprl cesto čez Vršič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Proti Ljubljani že nastajajo zastoji iz smeri Primorske, Gorenjske, Štajerske, Dolenjske in Kočevja.