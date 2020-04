Koronavirus poudaril že znano problematiko v UKC Maribor #video

Infektologi UKC Maribor so se prvič srečali z novim koronavirusom že v januarju, ko so intenzivno proučevali potek bolezni na Kitajskem. Že konec januarja so izvedli prvo vajo in pripravili tudi prostore. Do danes se je na njihovem oddelku zdravilo 85 bolnikov s covid-19. Ekipa zase pravi, da delujejo kot družina, opominjajo pa, da so ob pandemiji še bolj prišle do izraza slabe razmere obstoječega infekcijskega oddelka, ki je tudi najstarejši v UKC Maribor - v oddelek za covid-19 so morali zato preurediti kar oddelek za ginekologijo. Želijo si, da bi jih pandemija pripeljala korak bližje investiciji v primerne prostore.

"Kmalu smo ugotovili, da bo bolezen najverjetneje bolj obsežna, kot je sprva kazalo oziroma kot smo upali, zato smo pričeli z intenzivnimi pripravami prostorov in kadra in tako smo v pravem času uspeli vzpostaviti zadostno količino postelj, namenjenih bolnikom z novim koronavirusom," je pojasnila Nina Gorišek Miksič, predstojnica oddelka za infekcijske bolezni na UKC Maribor.

Delo zahteva posebno in skrbno pripravo. Foto: UKC Maribor

V začetku meseca marca so v UKC Maribor sprejeli prvega bolnika, okuženega z novim koronavirusom in kmalu so začeli prihajati tudi novi bolniki.

Prvotna lokacija za bolnike z novim koronavirusom je bila v prostorih infekcijskega oddelka, ko pa se je potreba po dodatnih posteljah povečala, so bolnike namestili v že pripravljene prostore na oddelku za ginekologijo.

"Na začetku smo funkcionirali na dveh različnih oddelkih, v dveh različnih stavbah kot odelka covid 1 in covid 2. Covid 1 je bil sprva bolj ambulantni del, kot nekakšna "polintenziva", nato pa smo se združili na eni sami lokaciji. Ves čas se prilagajamo glede samega dela. Je naporno, a mislim, da smo dobro organizirani in imamo vse nekako urejeno. Vsi, ki delamo tu na covidu, funkcioniramo kot ena ekipa, na nek način kot ena velika družina," je povedal zdravnik na oddelku covid 2 Hristijan Angeleski, specialist infektologije.

Zdravnika na oddelku covid 2 v UKC Maribor Hristijan Angeleski in Nina Erjavc pravita, da so zaposleni na oddelku kot velika družina in dobro sodelujejo. Foto: UKC Maribor

"Vsak ve, da je tu zato, da pomaga pacientom"

Diplomirana medicinska sestra Monika Mencigar prav tako dela na oddelku covid 2. Kot je pojasnila, pacienti s covid-19 ležijo v posebnih sobah.

Bolniki s covid-19 ležijo v posebnih sobah s predprostorom, v katerem se zdravstveni delavci preoblečejo. Foto: UKC Maribor

"Pri vseh teh sobah so narejeni predprostori. V njih se medicinska sestra obleče v posebno varovalno opremo in nato vstopi v sobo, kjer ležijo pacienti s covid-19," je povedala.

Predprostoru, kjer se medicinsko osebje preobleče v varovalno opremo, pravijo šotor. Foto: UKC Maribor

V posebnem zastekljenem in ločenem prostoru medicinske sestre pripravljajo terapije, pregledujejo temperaturne liste in opravljajo druge naloge. Ker so ločene od drugih, se v tem prostoru počutijo varne.

V zastekljenem prostoru se medicinske sestre počutijo varne. Foto: UKC Maribor

"Na oddelku imamo tudi mobilni rentgenski aparat, ker skušamo paciente čim manj transportirati po preostalem delu bolnišnice. Prav tako uporabljamo ultrazvočni aparat, kjer specialisti internisti skušajo sami na oddelku narediti ultrazvok," je pojasnila Mencigarjeva.

"Osebje se je združilo, a mislim, da smo vse dobro uredili – vsak ve, za kaj je tu, in sicer zato, da pomaga pacientom. Se tudi vidi, da gre kljub napornemu delu med nami za dobre odnose, saj lepo sodelujemo. V naši polintenzivni enoti so naši najtežje bolani, torej tisti, ki prihajajo iz intenzivne enote nazaj k nam ali pa tisti, ki potrebujejo več nadzora, večje količine kisika. Naša želja je, da bi oddelek čim prej zaprli, da bi ta pandemija izzvenela, smo pa pripravljeni tudi na to, da delamo naprej, če bo to potrebno," je dejala Nina Erjavc, zdravnica na oddelku covid 2.

Do danes bolnišnično zdravljenih 85 bolnikov

Odkar imajo v UKC Maribor bolnike z novim koronavirusom, so imeli na infekcijskem oddelku bolnišnično zdravljenih 85 bolnikov.

"V tem času smo opravili tudi skoraj 400 ambulantnih pregledov bolnikov, tako prvih kot tudi kasneje kontrolnih. Prav tako smo zaključili z zdravljenjem stotim bolnikom, ki smo jih zaključili kot pozdravljene," je pojasnila predstojnica Gorišek Miksičeva.

Kot pravi predstojnica, se k sreči zaradi številnih ukrepov število novih bolnikov s koronavirusom v zadnjih dnevih zmanjšuje, kar spremljajo z zadovoljstvom in upajo, da bo tak trend ostal tudi v prihodnje.

Covid-19 v številkah



Iz UKC Maribor so sicer v torek poročali o 30 bolnikih z boleznijo covid-19, ki so se tam zdravili v ponedeljek. Na intenzivni negi jih je bilo tedaj deset. Kot so dejali, so doslej odpustili 65 pacientov. Graf stanja #Covid_19 bolnikov za obdobje 17. 3. 2020 – 27. 4. 2020 v UKC Maribor

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/6FK2159X6u — UKC Maribor (@UKCMaribor) April 28, 2020



Do zdaj je bilo opravljenih 50.290 testiranj. Iz bolnišnične oskrbe so skupaj doslej odpustili 223 ljudi, dva včeraj. V bolnišnicah je bilo v ponedeljek 78 ljudi, od tega 24 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili dva bolnika. Iz UKC Maribor so sicer v torek poročali o 30 bolnikih z boleznijo covid-19, ki so se tam zdravili v ponedeljek. Na intenzivni negi jih je bilo tedaj deset. Kot so dejali, so doslej odpustili 65 pacientov. ponedeljek so sicer v Sloveniji opravili skupno 683 testov in potrdili šest novih okužb, skupaj 1.408. Zaradi bolezni covid-19 so umrli še trije bolniki, skupaj že 86.Do zdaj je bilo opravljenih 50.290 testiranj. Iz bolnišnične oskrbe so skupaj doslej odpustili 223 ljudi, dva včeraj. V bolnišnicah je bilo v ponedeljek 78 ljudi, od tega 24 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili dva bolnika.

Monika Mencigar pojasnjuje, da imajo prenosni rentgen zato, da paciente čim manj vozijo po preostalem delu bolnišnice. Foto: UKC Maribor

Slovenija prva država na svetu, ki je prejela japonsko zdravilo

Kot pojasnjuje predstojnica, učinkovitega zdravila, ki bi bilo usmerjeno proti novemu koronavirusu, še ni. V svetu potekajo številne raziskave, testirajo se različne učinkovine, ki tako ali drugače delujejo na nov koronavirus, je pojasnila.

"Tako se tudi v UKC Maribor pridružujemo različnim raziskavam in bolniki prejemajo zdravila, ki so trenutno tudi v svetu priporočena za zdravljenje. V UKC Maribor imamo tako sedaj tudi japonsko zdravilo favipiravir. S tem zdravilom zdravimo enega bolnika, vendar moram poudariti, da gre za eksperimentalno zdravljenje, izsledki niso enoznačni in bo šele čas odgovoril na vprašanje, kako učinkovita so pravzaprav vsa zdravila," pravi Gorišek Miksičeva.

Kot pojasnjuje predstojnica, učinkovitega zdravila, ki bi bilo usmerjeno proti novemu koronavirusu, še ni. Pri vseh zdravilih gre za eksperimentalno zdravljenje. Foto: UKC Maribor

Že pred časom smo poročali, da se je zdravilo favipiravir na Japonskem izkazalo za učinkovito in Slovenija je bila (poleg Japonske) prva država na svetu, ki je zdravilo lahko preizkusila.

Sicer ne gre za zdravilo, ki bi ozdravilo vse bolnike, se je pa zanj izkazalo, da je učinkovito pri lajšanju bolezni – za osem dni je skrajšalo kužnost in pomagalo k hitrejšemu okrevanju. Zdravilo že od leta 2014 na Japonskem uporabljajo za zdravljenje gripe, uporabili pa so ga tudi pri bolnikih s covid-19.

S pandemijo še bolj do izraza prišle stare težave mariborske bolnišnice

Kljub temu, da so zdravniki v UKC Maribor naredili vse, da so se na situacijo pripravili in so zgled dobrega sodelovanja tudi v najtežjih razmerah, pa so ob pandemiji še bolj do izraza prišle stare težave, s katerimi se soočajo in ki jih tokrat resnično niso mogli spregledati.

"Pandemija novega koronavirusa je prikazala že od prej znano problematiko slabih prostorskih razmer, ki jih imamo na infekcijskem oddelku UKC Maribor, pa tudi na drugih področjih UKC Maribor. Infekcijski oddelek je najstarejši oddelek v UKC Maribor, za takšne razmere ni pripravljen, zato smo vložili ogromno truda in improvizacije, da smo uspeli v relativno kratkem času vzpostaviti pogoje, ki so nam omogočili varno delo. Želim si, da bo tudi ta kriza za nekaj dobra, da bo pospešila investicije v pomembne infrastrukturne dele in da bi dobili prostore, ki nam bodo omogočali varno delo z visoko nalezljivimi boleznimi, pa tudi z vsemi ostalimi bolniki, ki imajo nalezljive bolezni in prav tako potrebujejo oskrbo," je zaključila predstojnica infekcijskega oddelka.

Zdravniki si želijo, da bi jih razmere, ki jih je izpostavila pandemija, pomaknila bližje k bolj primernim prostorom. Foto: UKC Maribor