Ministrica razkrila datum, ko bi se lahko odprle šole in vrtci

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v današnji izjavi povedala, da bi lahko šole in vrtci svoja vrata znova odprli 11. maja. Ministrica je sicer poudarila, da odločitev še ni dokončna in da o tem zgolj razpravljajo.