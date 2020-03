Končno dobra novica: Japonci bodo v Slovenijo poslali posebno zdravilo

Ne gre za čudežno zdravilo, ki bi ozdravilo vse bolnike, okužene z virusom sars-covid-19, se je pa izkazalo, da je zdravilo učinkovito pri lajšanju bolezni, saj je pri bolnikih za osem dni skrajšalo kužnost in pomagalo k hitrejšemu okrevanju.

Po besedah Matičičeve gre za zdravilo, ki ga na Japonskem že od leta 2014 uporabljajo za zdravljenje gripe, uporabili pa so ga tudi na bolnikih s covid-19.

Dr. Mojca Matičič je vodja Klicnega centra za informacije o koronavirusu in najbolj zaslužna za to, da bo Slovenija z Japonske dobila učinkovito zdravilo za boj proti virusu sars-covid-19. Foto: Ana Kovač

Po poročanju Guardiana je favipiravir razvila podružnica Fujifilma Toyama Chemical. V kliničnih preizkusih pri obolelih v kitajskih mestih Wuhan in Šenzen je sodelovalo 340 ljudi. Rezultati so bili zelo obetavni. Bolniki v Šenzenu so v povprečju po štirih dneh po potrditvi okužbe na testih postali negativni, medtem ko so v kontrolni skupini, torej skupini okuženih, ki niso prejeli zdravila, testi v povprečju postali negativni po 11 dneh. Zdravilo je zelo pozitivno vplivalo tudi na rentgensko sliko pljuč. Ta je pokazala, da se je pri bolnikih, ki so bili zdravljeni s favipiravirjem, stanje izboljšalo pri 91 odstotkih bolnikov, pri kontrolni skupini pa pri 62 odstotkih.

Vrsta slovensko-japonskih usklajevanj

Za to, da bomo zdravilo dobili tudi v Slovenijo, je bila potrebna cela vrsta usklajevanj, je razkrila Matičičeva.

Začelo se je takrat, ko je željo Matičičeve, da bi zdravilo imeli tudi v Sloveniji, slišal predstavnik ministrstva za zunanje zadeve, ki je bil prisoten v klicnem centru za informacije o novem koronavirusu, takoj se je v akcijo vključilo slovensko veleposlaništvo na Japonskem, za pomoč so zaprosili tudi uglednega slovenskega kirurga, ki dela v deželi vzhajajočega sonca, in številni drugi, ki so kakorkoli povezani s to državo.

Klicni center za informacije o koronavirusu lahko pokličete na telefonsko številko 080 1404.

A to še ni bilo vse, je povedala Matičičeva. Direktorju podjetja, ki proizvaja zdravilo, je morala našteti deset razlogov, zakaj naj bi bila Slovenija med izbranci, ki bodo prejeli njihovo zdravilo, in bila, kot kaže, uspešna.

Slovenija je včeraj ob 12. uri prejela zeleno luč za uvoz zdravila.

Slovenska ekipa je že uredila vso papirologijo in certifikate, navezala je stik z distributerjem omenjenega japonskega podjetja na Dunaju in slovensko veleposlanico.

Zdravilo bo namenjeno bolnikom v blažji ali zmerni fazi z namenom preprečitve najtežjega poteka bolezni.