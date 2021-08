Minister Hojs se je ostro odzval na očitke policijskega sindikata

"Za (ne)varovanje poslancev pred DZ naj bi bil po besedah šefa Sindikata policistov Slovenije odgovoren generalni direktor Anton Olaj oziroma celo jaz, ker nisem spremenil območij pristojnosti varovanja. Začnite delati v policiji, spoštovani sindikalisti, in nehajte politizirati in iskati izgovore," je na Twitterju sprva zapisal minister Aleš Hojs.

V sindikatu, ki ga vodi Kristjan Mlekuš, so mu v odgovoru predlagali, da se seznani z določbami 32. člena zakona o organiziranosti in delu v policiji. Ta sicer med drugim določa, da lahko minister na predlog generalnega direktorja policije kot poseben ukrep odredi varovanje, prepoved dostopa ali zadrževanje ljudi ob objektih sedeža predsednika republike, vlade, državnega zbora, ministrstev ali diplomatsko konzularnih predstavništev, ki jih varuje policija.

Takšen ukrep lahko odredi, kadar obstaja nevarnost za teroristična dejanja, demonstracije ali druge oblike napada na življenje, varnost ali zdravje ljudi in premoženje. Obstoj te nevarnosti pa ugotovijo z oceno tveganja, ki jo izdela policija.

Strokovni nadzor ugotovil določene nepravilnosti pri delu policistov

Očitek sindikata je tako nekoliko dvomljiv, saj je strokovni nadzor nad delom policistov Policijske uprave (PU) Ljubljana in Centra za varovanje in zaščito pokazal, da so bile ugotovljene določene nepravilnosti pri delu policistov. PU Ljubljana namreč v konkretnih okoliščinah ni v zadostni meri opravila svojih nalog usmerjanja in usklajevanja dela območnih policijskih postaj. Ni jim dajala strokovnih pojasnil, nadzirala njihovega dela in jim zagotavljala strokovne pomoči, je zapisano v poročilu.

Sektor uniformirane policije na PU Ljubljana v konkretnih primerih ni dovolj spremljal, analiziral, proučeval in ocenjeval varnostnih razmer, učinkovitosti in uspešnosti policijskega dela ter uporabe pooblastil pri vzdrževanju javnega reda, zagotavljanju osebne varnosti in varovanju premoženja, so sporočili z ministrstva.

Ocena tveganja ni bila narejena

"Prav tako Sektor uniformirane policije na PU Ljubljana ni pripravil niti načrta varovanja niti ocene tveganja, ki je sestavni del načrta. Posledično v pripravljalni fazi za varovanje ni bilo predvidenega večjega števila policistov, ni bil dorečen način ukrepanja policistov, prav tako ni bilo neposrednega vodenja varovanja na kraju," je še ugotovil nadzor.

Temu primerno se je že odzval Hojs. Sindikat je v nadaljevanju debate na Twitterju povprašal, ali so izdelali oceno tveganja in dodal: "Niste! Začnite delati, lenuhi!"