Slovenci optimistični: Če igramo dobro, lahko vsakogar premagamo

Slovenska futsalska reprezentanca se je zbrala ob začetku priprav na evropsko prvenstvo, ki bo med 21. januarjem in sedmim februarjem v Ljubljani, Rigi in Kaunasu. Izbranci Tomislava Horvata so v Šenčurju opravili prvi trening in začeli piliti zadnje podrobnosti pred turnirjem, ki ga bo Slovenija začela 23. januarja proti Španiji.

"Vsi že nestrpno čakamo, da se začne v polnih Stožicah," je pred treningom povedal Nejc Hozjan, ki je zadovoljen, da bodo najprej igrali proti futsalski velesili Španiji. "Vemo, kako te glavne reprezentance iz tekme v tekmo dvigujejo svojo formo, zato je idealno, da najprej igramo s Španijo," je povedal in dodal, da bo osredotočenost na treningih predvsem na prekinitvah in zadnjih podrobnostih.

Igor Osredkar Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com "Svoje prednosti pa vidimo predvsem v naši obrambi in agresivnosti ter seveda navijačih, ki nas lahko ponesejo do dobrih rezultatov," je dodal Hozjan, ki pravi, da se fantje zavedajo svoje kakovosti. "Če igramo dobro, lahko vsakogar premagamo."

Jeremy Bukovec tudi ve, da bo treba biti na prvenstvu najboljši, kar se da. "Šli bomo tekmo po tekmo, najprej bo na vrsti Španija. Počutimo se samozavestno, igramo pred domačimi gledalci, kar je nekaj najlepšega," je povedal Hozjanov klubski soigralec pri Osijeku. Ta je tudi poudaril, da bo bržčas ključna druga tekma proti Belgijcem, vedo pa, da bodo za napredovanje morali zbrati dve zmagi v skupini C, v kateri so ob Špancih in Belgijcih še Belorusi.

V tej skupini bodo tekme 23., 26. in 29. januarja. Prvi dan bosta odprla Belorusija in Belgija ob 17.30, ob 20.30 pa bo domača vrsta igrala proti favoritom skupine in prvenstva Špancem. Slovenija bo na svojem osmem in sedmem zaporednem evropskem prvenstvu vse tekme igrala v Stožicah.

Slovenska vrsta se bo v soboto na Vrhniki merila še na pripravljalni tekmi z močno Ukrajino, ki ob Špancih in Portugalcih sodi med glavne favorite prvenstva. "Težka tekma pred prvenstvom, ampak jo je treba vzeti resno, saj bomo videli določene stvari, ki nam lahko koristijo proti Špancem," meni Bukovec.

Na EP bo igralo 16 reprezentanc, razdeljenih v štiri skupine, v četrtfinale se bosta prebili po dve najboljši iz vsake skupine.