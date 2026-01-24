Slovenci imajo recept za Madžare: Živijo od protinapadov in to jim moramo preprečiti

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo glavni del tekmovanja na evropskem prvenstvu nadaljevala proti Madžarski. Obračun tradicionalnih tekmecev bo v Malmöju na sporedu v nedeljo ob 15.30, prihaja pa po porazu proti domačinom. Kljub temu ta ni zatresel dobro postavljenih slovenskih temeljev v prvem delu EP, zatrjujejo v slovenskem taboru.

Poraz proti Švedom je bilo težko sprejeti, potem ko je izbrana vrsta prvi polčas odigrala odlično, a imela nato predvsem na začetku drugega precej težav s hitro igro domačinov.

Ti so na koncu slavili s 35:31, a podoba varovancev selektorja Uroša Zormana je bila večino časa v napadu zelo spodobna, v obrambi pa odlična vsaj pol ure, zaradi česar je tudi za nadaljevanje EP dovolj prostora za napredek.

"Za nazaj nimamo kaj. Lahko zdaj na veliko premlevamo, da so vtisi dobri, slabi, a od tega nimamo nič. Tekmo smo izgubili in treba je narediti analizo, popravke in obdržati, kar je bilo dobro," je na medijskem terminu dejal Zorman.

"Tudi oni živijo od protinapadov in to jim moramo preprečiti"

"Tudi oni živijo od protinapadov in to jim moramo preprečiti." Foto: Guliverimage Slovenija v dvorani v Malmöju danes ne bo trenirala in se bo posvetila regeneraciji, je dodal selektor. Hitro se je obrnil tudi k Madžarom.

"Vemo, da so težka ekipa, da so 'šuterji' in veliko igrajo na krožnega napadalca, na kar se bo treba pripraviti. Treba bo izboljšati prehod iz obrambe v napad in tam potem z glavo odigrati. Tudi oni živijo od protinapadov in to jim moramo preprečiti," je razmišljal Zorman.

Slovenski recept bo hitra igra, kar sicer dodobra spremenjeno izbrano vrsto krasi od začetka EP, a na drugi strani selektor izpostavlja predvsem psihično stabilnost.

"Pomembno je, da so glave fantov čiste in da jih poraz ni potolkel. Videli so, da so prava klapa in da imajo kakovost, da lahko ne glede na vse naše težave igrajo tudi z vsemi velikimi ekipami."

"To je ekipa težkokategornikov. Imajo veliko kilogramov"

Domen Novak: Čaka nas fizično zelo naporna tekma. Foto: Guliverimage Z Madžari so Slovenci doslej odigrali 18 uradnih dvobojev, jih sedem dobili in ob desetih porazih enkrat remizirali. Zadnja poraza v glavnem delu EP 2020 prav na Švedskem in v boju za peto mesto na zadnjem EP v Nemčiji pred dvema letoma sta minila z minimalno zmago vzhodnih sosedov.

"To je ekipa težkokategornikov. Imajo veliko kilogramov. Z njimi smo odigrali kar nekaj tekem v zadnjih letih. Čaka nas fizično zelo naporna tekma. Če želimo na tem EP karkoli narediti, moramo vzeti dve točki. Tako enostavno je," je o starih znancih dejal Domen Novak.

Po petkovem porazu je bil krilni igralec Flensburga eden najbolj razočaranih, a je vmes že našel pozitivne stvari. "Vsekakor smo bili razočarani. Pokazali smo, da lahko igramo z vsakim. Na žalost se ni izšlo, pred nami pa so tri še pomembnejše tekme," razmišlja nekoliko prehlajeni Novak.

Zdaj se bo pokazalo, ali so "pravi"

Blaž Janc:Glede na to, da so težji, bi jim morali povzročiti kar nekaj preglavic z globoko obrambo. Foto: RZS Da gre lahko Slovenija naprej z dvignjeno glavo, meni tudi kapetan Blaž Janc. "Zdaj pridejo tiste tekme, na katerih se bo pokazalo, ali smo pravi," je prepričan član Barcelone.

"Skozi celotno prvenstvo je karakter ekipe pravi in ne popuščamo, kar je najbolj pomembno. Poraz, kakor smo izgubili v petek, ne boli toliko. Le pozitivne stvari moramo pobrati iz tega in se maksimalno pripraviti na tekmeca," dodaja Janc.

Kapetan meni, da bi morali Madžari Slovencem ustrezati. "Glede na to, da so težji, bi jim morali povzročiti kar nekaj preglavic z globoko obrambo. Verjamem, da se bomo dobro pripravili, a tudi oni ciljajo na zmago, tako da nas čaka zelo zahtevna tekma," pravi Janc, ki verjame, da lahko Slovenija v nedeljo vzame dve pomembni točki.

Slovence po dvoboju z Madžari v torek čaka obračun proti Hrvatom (18.00), za konec pa dan pozneje še proti Islandiji (15.30). Stanje v skupini II je zelo tesno. Švedi imajo štiri točke, Islandci, Slovenci in Hrvati po dve, po eno pa imajo Madžari in Švicarji.



V polfinale (30. januar) se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine, tretjeuvrščeni zasedbi pa bosta igrali za končno peto mesto (30. 1.). Finale in tekma za tretje mesto bosta 1. februarja. Vse omenjene tekme bodo v Herningu.

