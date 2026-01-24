Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sobota,
24. 1. 2026,
16.40

Osveženo pred

1 ura, 14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
judovska skupnost aretacija napad terorizem letališče Berlin

Sobota, 24. 1. 2026, 16.40

1 ura, 14 minut

Na berlinskem letališču aretirali pripadnika Hamasa

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
nemška policija, Nemčija, Berlin, policija, specialci | Policija je lani aretirala več članov Hamasa, tudi v Londonu, zaradi obtožb, da so pripravljali napade na judovske lokacije v Nemčiji in Evropi. | Foto Reuters

Policija je lani aretirala več članov Hamasa, tudi v Londonu, zaradi obtožb, da so pripravljali napade na judovske lokacije v Nemčiji in Evropi.

Foto: Reuters

Nemški policisti so na berlinskem letališču aretirali člana teroristične organizacije Hamas, osumljenega priprave napadov na judovske lokacije v Nemčiji, so sporočili z državnega tožilstva v Karlsruheju.

"Sinoči, po vrnitvi iz Bejruta, smo aretirali 36-letnega Muhammada S. Obtožen je članstva v teroristični organizaciji Hamas in priprave terorističnih napadov na judovske lokacije v Nemčiji," so sporočili s tožilstva. 

Muhammad S. je lani avgusta v dogovoru z drugim članom Hamasa, ki so ga že aretirali, organiziral napade na judovske lokacije in v ta namen pridobil 300 nabojev s pravim strelivom, so še navedli v sporočilu.

V Nemčiji se je po napadu Hamasa na Izrael leta 2023 in poznejši vojni v Gazi povečalo število napadov na člane judovske skupnosti.

FBI
Novice FBI preprečil teroristični napad. Načrtoval ga je 18-letnik.
Sirija, eksplozija, mošeja
Novice Eksplozija v mošeji v Siriji terjala smrtne žrtve #video #foto
plaža, Bondi, Avstralija, streljanje
Novice Avstralska policija strelca na plaži Bondi obtožila terorizma #video
Lublin, Poljska
Novice Na Poljskem študent načrtoval napad na božični sejem
plaža, Bondi, Avstralija, streljanje
Novice Masaker na prireditvi, v oboroženem napadu ubitih najmanj šestnajst ljudi #video
judovska skupnost aretacija napad terorizem letališče Berlin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.