Na berlinskem letališču aretirali pripadnika Hamasa

Nemški policisti so na berlinskem letališču aretirali člana teroristične organizacije Hamas, osumljenega priprave napadov na judovske lokacije v Nemčiji, so sporočili z državnega tožilstva v Karlsruheju.

"Sinoči, po vrnitvi iz Bejruta, smo aretirali 36-letnega Muhammada S. Obtožen je članstva v teroristični organizaciji Hamas in priprave terorističnih napadov na judovske lokacije v Nemčiji," so sporočili s tožilstva.

Muhammad S. je lani avgusta v dogovoru z drugim članom Hamasa, ki so ga že aretirali, organiziral napade na judovske lokacije in v ta namen pridobil 300 nabojev s pravim strelivom, so še navedli v sporočilu.

V Nemčiji se je po napadu Hamasa na Izrael leta 2023 in poznejši vojni v Gazi povečalo število napadov na člane judovske skupnosti.