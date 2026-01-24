Guverner ameriške zvezne države Minnesota Tim Walz je danes sporočil, da so bili zvezni agenti v tej državi danes, manj kot tri tedne po tistem, ko je agent službe za priseljevanje in carine (Ice) do smrti ustrelil žensko v Minneapolisu, vpleteni v nov strelski incident. Po poročanju medijev naj bi ustreljeni umrl.

"Ravno sem govoril z Belo hišo po še enem grozljivem streljanju zveznih agentov danes zjutraj. Minnesota ima dovolj. To je bolno," je na omrežju X zapisal Walz.

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je po incidentu sporočilo, da je bil ustreljen moški oborožen. Kot poročajo ameriški mediji, ni jasno, kaj je bil povod za streljanje in ali je imel moški orožje v rokah, ko je bil ustreljen.

Minneapolis protester as he's being brutalized by feds: "You're gonna have to kill me! You're gonna have to kill me! I've done nothing wrong! My name is Matthew James! I'm a US citizen! You're gonna kill me! Is that what you want?" (You can hear his wife screaming) pic.twitter.com/Ow4i6eOPoo — Aaron Rupar (@atrupar) January 24, 2026

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je v javnosti zaokrožil posnetek, na katerem je videti, kako je bila med uličnimi zborovanji ustreljena oseba, pri čemer je slišati več strelov, v bližini pa je najmanj ena oseba z jopičem, na katerem je napis policija.

Thousands of demonstrators braved bitter cold to march through the streets of Minneapolis, demanding an end to Trump's immigration crackdown in their city, part of a wider 'ICE OUT!' show of defiance that organizers billed as a general strike https://t.co/RZcIvvy5GP pic.twitter.com/5wSijoyoQC — Reuters (@Reuters) January 24, 2026

V Minneapolisu je sicer v petek potekal protest, na katerem je množica zahtevala, da zvezna vlada v Washingtonu preneha z nasiljem nad priseljenci in ameriškimi državljani. Spominjali so se pokojne Renee Good, ki jo je 7. januarja ubil agent Ice. Protestniki se zbirajo tudi danes, poroča CNN.