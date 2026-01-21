Nemška policija je danes v Berlinu aretirala žensko z nemškim in ukrajinskim državljanstvom, ker naj bi vohunila za Rusijo. Med drugim naj bi posredovala informacije o vojaški pomoči Ukrajini, je v izjavi sporočilo nemško zvezno tožilstvo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Osumljenka naj bi najmanj od novembra 2023 vzdrževala obveščevalne stike z ruskim veleposlaništvom v Berlinu, je navedlo nemško tožilstvo. Sumijo, da je zbirala in posredovala informacije o udeležencih odmevnih političnih dogodkov, lokacijah orožarske industrije, testiranjih brezpilotnih letalnikov in načrtovanih dobavah dronov Ukrajini, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Poleg tega naj bi svojemu stiku na ruskem veleposlaništvu pomagala, da se je pod lažno identiteto udeleževal političnih dogodkov v Berlinu in tam vzpostavljal uporabne stike.

Širša preiskava

Predstavnik nemškega obrambnega ministrstva je danes sporočil, da organi pregona v povezavi s primerom preiskujejo tudi dva nekdanja nemška uradnika, in sicer štabnega častnika in nekdanjega visokega javnega uslužbenca, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Osumljenki naj bi posredovala določene informacije, toda za zdaj ni jasno, ali sta vedela, da naj bi ženska vohunila za Rusijo.

Rusko veleposlaništvo v Berlinu se za zdaj ni odzvalo na aretacijo, še navaja AFP.

Nemčija je sicer pomembna dobaviteljica vojaške pomoči Ukrajini, ena glavnih evropskih sil v Natu in ključno logistično središče za Natove sile v Evropi.

Zaradi domnevne pomoči tujim terorističnim organizacijam je danes nemška policija aretirala še enega ruskega in enega nemškega državljana. Po navedbah AFP naj bi bila od leta 2016 na visokih položajih v skupini, ki je pomagala proruskim separatistom in organizirala prevoz zalog, medicinskih izdelkov in dronov na vzhod Ukrajine.