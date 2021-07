Hrvaška: moški skoraj 30 let na kmetiji zadrževal sužnja

Kriminalisti 65-letnika sumijo, da je od leta 1993 do junija letos zlorabil težke družinske in življenjske okoliščine 66-letnika.

Kriminalisti 65-letnika sumijo, da je od leta 1993 do junija letos zlorabil težke družinske in življenjske okoliščine 66-letnika. Foto: STA

Kriminalisti 65-letnika sumijo, da je od leta 1993 do junija letos zlorabil težke družinske in življenjske okoliščine 66-letnika, ki ga je vsak dan silil na težko fizično delo na svoji kmetiji in tudi v gospodinjstvu brez denarnega nadomestila. Osumljenec je 66-letnika tudi fizično trpinčil in mu tudi ni zagotovil osnovnih higienskih pogojev in ustreznega prostora za življenje, so zapisali na spletni strani policijske uprave Koprivniško-križevške županije.

Policija je priprla in kazensko ovadila 65-letnika pristojnemu državnemu tožilstvu zaradi suma trgovine z ljudmi. Hrvaški kazenski zakonik v členu o trgovini z ljudmi za opisani primer predvideva zaporno kazen od leta dni do deset let.