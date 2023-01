Lisa Marie Presley zapravila sto milijonov dolarjev podedovanega premoženja

Podedovano premoženje ji je mesečno zagotavljalo 104 tisoč dolarjev, poleg tega pa ji je 4.400 dolarjev na mesec navrglo še posestvo Graceland. Med njenimi mesečnimi izdatki je bilo 23.500 dolarjev za najemnino in 1.078 dolarjev za avtomobil znamke maserati.

Davkariji dolgovala milijon dolarjev

Glede na pravne dokumente, ki jih je medij The Blast pridobil novembra, je imela Elvisova hči ob smrti na računu 95.266 dolarjev ter skoraj 715 tisoč dolarjev v delnicah in obveznicah. Vendar pa je davkariji dolgovala milijon dolarjev.

Te informacije so prišle v javnost med ločitvenim postopkom med Liso Marie Presley in njenim nekdanjim možem Michaelom Lockwoodom. Oče njunih hčerk Harper Vivienne in Finley Lockwood je zahteval 40 tisoč dolarjev mesečne preživnine za otroka in vztrajal, da ima žena več denarja, kot je trdila v sodnih dokumentih.

Presleyjeva je po drugi strani trdila, da je imela 16 milijonov dolarjev dolga zaradi katastrofalnih poslovnih poslov, ki jih je sklepal upravitelj njenega premoženja Barry Siegel. Leta 2018 ga je zaradi tega tožila. Siegel in njegovo podjetje Providence Financial Management sta vložila nasprotno tožbo, v kateri sta trdila, da je Presleyjeva nenadzorovano zapravljala denar.

Presleyjeva je bila pred Lockwoodom poročena z igralcem Dannyjem Keoughom, Michaelom Jacksonom in Nicholasom Cageom, vendar po ločitvah naj ne bi imela nobene finančne koristi.

Elvis Presley je bil ob smrti vreden pet milijonov dolarjev, vendar je njegova nekdanja žena Priscilla Presley Graceland spremenila v turistično atrakcijo in ustanovila podjetje Elvis Presley Enterprises, ki je unovčilo njegovo podobo. Ko je Lisa Marie Presley prevzela vodenje, je bil sklad vreden več kot sto milijonov dolarjev.

Leta 2003 je za upravitelja sklada imenovala Barryja Siegla. Leta 2005 mu je prodala 85 odstotkov svojega deleža v podjetju Elvis Presley Enterprises, s čimer je izgubila nadzor nad očetovim imenom in pravicami do podobe.

Siegel je dejal, da je s tem poravnala več kot 20 milijonov dolarjev dolgov in zaslužila več kot 40 milijonov dolarjev gotovine. Lisa Marie je trdila, da je Siegel uničil premoženje zaradi naložbe v družbo Core Entertainment, ki stoji za projektom American Idol in je šla leta 2016 v stečaj.