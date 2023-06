Po več sporih je zdaj znano, kdo bo edini skrbnik zapuščine Presleyjeve hčerke

Po smrti Lise Marie Presley je njena mama Priscilla vložila pravno pritožbo zoper veljavnost oporoke njene pokojne hčere, kar je vodilo do hudega spora z njeno vnukinjo Riley Keough. Zadnja je bila namreč prepričana, da je Priscilla sodelovala z Michaelom Lockwoodom, ki je bil z Liso Marie poročen med letoma 2006 in 2021 in je dobil polno skrbništvo nad njunima mladoletnima hčerkama, dvojčicama Harper in Finley Lockwood, da bi iz zapuščine izvlekli čim več denarja.

Od sklada bo imela nekaj koristi tudi Priscilla

Glede na nove dokumente, ki jih je pridobil ET, pa je zdaj jasno, da bo Riley edina skrbnica materinega premoženja. Njen odvetnik je v dokumentih navedel, da namerava zadnja ves denar zavarovati in vložiti v sklad, potrdil pa je tudi, da je v času smrti Lise Marie obstajala polica življenjskega zavarovanja, kar je njena mama Priscilla zanikala.

Devetina sklada bo dodeljena polbratu Lise Marie, Navaroneju Garibaldeju, preostalih osem devetin pa bo razdeljenih med njene tri hčere Riley, Finley in Harper. Od sklada bo vendarle imela nekaj koristi tudi Priscilla Presley, ki bo kot "posebna svetovalka sklada" prejemala mesečno plačilo, katerega znesek ni znan.

Riley bo postala lastnica Gracelanda, doma Elvisa Presleyja, ki ga je po njegovi smrti v last dobila Lisa Marie. Riley bo tako lahko dovolila, da Priscillo po njeni smrti pokopljejo na omenjeni posesti, kar je bila tudi njena želja, a ne neposredno zraven Elvisa, kjer sta zdaj pokopana njegova starša in babica, ampak "na lokaciji, ki je najbližja njegovemu grobu, ne da bi premaknili obstoječe grobnice".

Vsebina dogovora je znana en mesec po tem, ko so odvetniki Riley in Priscille potrdili, da so se dogovorili. Takrat je Priscilla zanikala vsa ugibanja o sporu med družinskimi člani in povedala, da so vsi še naprej v dobrih odnosih.

Elvis Presley je pokopan v Gracelandu, poleg njega pa ležita njegova starša in babica. Foto: AP / Guliverimage

