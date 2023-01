Priscilla Presley izpodbija veljavnost hčerkine oporoke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priscilla in Lisa Marie Presley leta 2012.

Priscilla in Lisa Marie Presley leta 2012. Foto: Guliverimage

Priscilla Presley, nekdanja žena legende rock'n'rolla Elvisa Presleyja, je vložila pravno pritožbo zoper veljavnost oporoke njune pokojne hčerke Lise Marie Presley, ki je 12. januarja umrla po srčnem zastoju, stara 54 let. Na sodišču oporeka amandmaju iz leta 2016, s katerem so jo odstranili kot skrbnico zapuščine pokojne hčere, saj meni, da so se pri dopolnitvi zgodile nekatere napake.